Il Collegio 8, Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi espulsi: ecco perché (VIDEO)

Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi non completeranno il percorso nella classe 2001 de Il Collegio. Entrambi accomunati dallo stesso destino con motivazioni completamente diverse. E’ successo nella seconda puntata dell’ottava edizione del docu-reality prodotto da Banijay in onda domenica 1° ottobre 2023 su Rai 2.

Il Collegio, perché Giorgia Ceccarelli è stata espulsa

Una tradizione del Collegio, il taglio dei capelli, quest’anno evidentemente ha fatto vedere i sorci verdi alla gran parte dei collegiali. Urla, lamenti, pianti disperati, parolacce e…insulti di una certa gravità hanno condizionato non poco l’atto. Lo sa bene Giorgia Ceccarelli che non ha accettato il taglio dei suoi lunghi capelli ritenendoli in parole povere “una me**a“.

Il lavoro su di lei ormai era già cominciato, al suo fianco il sorvegliante Caremoli ha provato in tutti i modi a mettere in riga la ragazza, ma non c’è stato verso di tranquillizzarla: “Basta, avete rotto di tagliare così” sbraita la ragazza, “Avete rotto non lo può dire signorina” rimprovera lui, “Al posto di nulla sto zitta” controreplica Giorgia, “Magari è un suggerimento che le do” risponde il sorvegliante che, dalla collegiale, riceve un sonoro “Ma vaff…“. Un’espressione fatale per Giorgia che viene mandata seduta stante dal Preside.

Nell’ufficio del Preside le tensioni non si placano. “Sta dando in fortissima escandescenza” denuncia il sorvegliante, Giorgia non ci sta e sbotta “Lei sta esagerando!” e si rivolge al Preside “Dovrebbe dire qualcosa anche lui dato che mi dà sempre della maleducata“.

Bosisio la invita a stare in silenzio: “Non mi faccio dare lezioni da una persona che si esprime come mi è stato detto, che non ha il senso della disciplina, del luogo in cui si trova, del rispetto per le persone che sono più preparate e sono più autorevoli di lei, lei non è adatta a convivere nella comunità del Collegio“. L’espulsione è servita.

Denise Pagani, Marta Battaglia e Luca Galise nei loro confessionali hanno compreso che non c’era altro da fare in seguito a ciò che è successo.

Il collegio 8, perché Flavio Bertuzzi è stato espulso

Anche per Bertuzzi il “vaffa” costa caro per la permanenza nel Collegio. Tutto parte da una sorta di dispetto riservato alla Prof. Mariarosa Petolicchio. Gran parte della classe la ‘accoglie’ di spalle, il ragazzo provoca l’insegnante “E’ lei la cafona che dovrebbe venire davanti a noi“. Dopo continui richiami, lei si stufa e sbatte i suoi libri sul banco di Flavio “Ricomponiamoci!”. Lui si rimette la giacca “Non lo vede? Se non lo vede si faccia la cataratta“, la risposta lo porta dritto dal Preside. La reazione di Bertuzzi è chiara “Ma vaff…”

Bosisio, a distanza di poche ore, vede una situazione fotocopia della precedente. La sola differenza? Bertuzzi prima insiste sulle sue ragioni :”Non esiste che lei entra in classe e mi sbatte i libri di fianco“, poi dimentica l’espressione usata mentre usciva dalla classe, salvo poi ricordarsela poco dopo. Il volto e la condotta di Bertuzzi non era nuova al Preside, il collegiale era stato ripreso per altri episodi avvenuto al Collegio. Quest’ultima opportunità se l’è giocata con un “vaffa”: anche Bertuzzi è fuori dal Collegio.