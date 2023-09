Il Collegio 8 si gioca le carte Mare Fuori e Carmen Di Pietro per non farsi bocciare dal pubblico

La declamazione de L’infinito di Giacomo Leopardi da parte di Carmen Di Pietro (madre di una delle allieve del cast) davanti al temibile preside Bosisio riassume bene ciò che è diventato Il Collegio. Arrivato all’ottava edizione su Rai 2 dopo una settima in tono minore, stavolta la macchina del tempo si ferma al 2001.

L’anno di Tre parole di Valeria Rossi, del G8 di Genova, ma soprattutto l’anno dell’attacco alle Torri Gemelle. Mai il programma si era così avvicinato alla contemporaneità. E quasi sulla scorta di quel berlusconiano “informatica, internet, inglese” quest’anno la classe si divide in due indirizzi: da una parte il linguistico, dall’altra l’artistico. Nel primo arriva una prof direttamente dalla Cina, nel secondo torna l’affascinante professor Carnevale. E proprio gli insegnanti di lingua cinese e di arte sembrano i più interessanti del corpo docenti.

Confermatissimo il prof di Lettere Andrea Maggi – visto anche nella prima edizione di Splendida Cornice di Geppi Cucciari – così come è rimasta al suo posto la professoressa di matematica Petolicchio. La presenza della sorella come insegnante di storia nello stesso istituto scolastico sarebbe stata molto più divertente nel 2023 in pieno Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Poi naturalmente ci sono i ragazzi. Anche i partecipanti de Il Collegio 8 vivono quest’esperienza come un trampolino di lancio per la popolarità, se non per la televisione almeno per Tik Tok. Quasi sempre sopra le righe, da sin troppe edizioni hanno perso di spontaneità, cercando la continua memizzazione a suon di gaffes. Valga come esempio “Cosa sono le Ande? Gli sportelli dell’armadio”.

I SORVEGLIANTI GRAVANTE E CAREMOLI PARODIE DI LORO STESSI. MARE FUORI L’ASSO NELLA MANICA

Anche i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli sembrano ormai caricature di loro stessi, abbastanza autocompiaciuti della propria notorietà televisiva. Nel Collegio San Francesco di Lodi, che ha preso il posto del Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, si materializza come esperto di recitazione Antonio Orefice, Totò di Mare Fuori, l’asso nella manica di questo kick off per travasare pubblico dalla serie tv. Una mossa non del tutto inaspettata data l’affinità di target tra i due programmi, prima o poi sarebbe accaduto. In seguito arriverà anche Joe Bastianich, a dimostrazione che il docu-reality sta cercando disperatamente nuove strade pur di sopravvivere.

Senza ombra di dubbio rappresenta un’ottima scelta la minore durata della puntata, che anche stasera ha dimostrato di godere di un montaggio eccellente.

La voce narrante a questo giro appartiene al conduttore Stefano De Martino, succedendo così a Simona Ventura, Giancarlo Magalli e Nino Frassica. Il presentatore di Stasera tutto è possibile svolge il suo compito senza guizzi particolari.