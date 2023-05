Il Collegio sta per tornare: Banijay ha aperto i casting per l’ottava edizione. Si cercano ragazzi tra i 14 e i 17 anni (e 6 mesi, non di più) che abbiano

“bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il proprio telefono cellulare”

come si legge nell’annuncio pubblicato sul sito ufficiale di Banijay. L’invito alla candidatura è rivolto ai genitori, o ai tutori legali: sono loro, e solo loro, a poter inoltrare le candidature ai casting per i propri ‘cuccioli’. Le candidature ‘firmate’ dai minorenni non saranno prese in considerazione.

Come si fa a partecipare a Il Collegio?

Il primo passaggio è compilare il form online disponibile sul sito della casa di produzione, allegando una foto a mezzo busto e una a figura intera. Attenzione! Non provate a usare filtri di nessun tipo per rendere i vostri ragazzi più ‘appetibili’ al programma: non saranno prese in considerazione e la candidatura sarà scartata. Vanno bene le foto scattate col cellulare, a patto che non siano migliorate con filtri o similia.

Una volta compilato il form, la candidatura viene vagliata dalla redazione: si entra così nella fase della selezione, la prima, da parte dei responsabili del casting. Iscriversi ai casting, ovvero presentare una candidatura online, non vuol dire essere automaticamente selezionati per i provini. Solo una parte sarà chiamata alle selezioni e la redazione ci tiene a far sapere che questo non dipende dalla data di presentazione della candidatura, ma dai criteri di selezione stabiliti dalla redazione. E non è detto che voi/noi dobbiate/iamo conoscerli. Casting Il Collegio: attenzione alle truffe! La produzione de Il Collegio ci tiene anche a far sapere che i provini non si pagano. Se qualcuno viene da voi chiedendo denaro per l’iscrizione ai casting segnalatelo alle autorità. Come si legge nelle istruzioni per la candidatura, infatti: “BANIJAY ITALIA non si avvale di nessun intermediario (es agenzie, enti o altro…) per ricevere le candidature ed effettuare la selezione dei candidati. Banijay Italia è l’unica società titolata a fare i casting del programma e l’unico modo per candidarsi è compilare il form d’iscrizione sul nostro sito. Tutte le attività e gli aggiornamenti relativi alle selezioni del programma saranno pubblicati sul sito e sui canali ufficiali di Banijay Italia”.