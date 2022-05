Sono lontani i tempi in cui Rai e Mediaset proponevano nella loro programmazione estiva dei Festival musicali itineranti. Il pensiero cade ovviamente prima sul mitico Cantagiro di Ezio Radaelli degli anni sessanta, poi riproposto anche negli anni ottanta su Rai2 con Mara Venier e Fiorello e poi all’altrettanto mitico Festivalbar di Vittorio Salvetti, prima trasmesso da Rai2 (la sola serata finale dall’Arena di Verona) e poi migrato su Canale 5, qui in forma itinerante. Poi nel corso degli anni ci sono state anche altre declinazioni, dal Disco per l’estate al Summer Festival, fino al Festival di Castrocaro che vive e lotta ancora adesso fra noi e i Music Awards che andranno in scena all’Arena di Verona a settembre e su Rai1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Ebbene questa estate la Rai e per la precisione la struttura di Rai Pubblicità che si occupa dei branded content, organizzerà con la collaborazione di alcuni sponsor che si stanno chiudendo in questi giorni, un Festival estivo musicale (titolo ancora non c’è). Se però il titolo ancora non c’è, esistono già i conduttori di questo programma che saranno, come anticipato da Dagospia, Andrea Delogu e Stefano De Martino. La rassegna canora sarà itinerante e TvBlog è in grado di anticiparvi quando andrà in onda e quali saranno le location che ospiteranno questo nuovo appuntamento musicale che verrà diffuso da Rai2.

Partiamo dalla data di partenza di questo Festival musical-estivo 2022 o Summer festival se preferite che sarà alla fine di giugno (giovedì 30 al momento ma non ancora certo) in prima serata su Rai2. Il programma avrà una durata di sei puntate, più un “meglio di”, per un totale quindi di 7 prime serate ed andrà avanti fino ai primi di agosto. Saranno in tutto sei concerti live in tre città italiane. I primi due si terranno a Piazza del Popolo in Roma, gli altri quattro da Rimini e dal Portopiccolo di Trieste, due serate ciascuno.

Dicevamo del titolo che non è stato ancora deciso, ma evidentemente, come costume di questi appuntamenti, conterrà al suo interno il nome dello sponsor. I conduttori saranno come detto due, Andrea Delogu per Radio 2, che dovrebbe essere la radio ufficiale della manifestazione, più Stefano De Martino, che in qualche modo rappresenterà la Rete televisiva che ospita sul piccolo schermo questo nuovo evento musicale, che sarà realizzato dalla Friends & Partner, garanzia questa della qualità degli ospiti che interverranno a questo nuovo appuntamento televisivo.