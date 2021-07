Seat Music Awards 2021: cast, cantanti e date

I Seat Music Awards 2021 segnano la loro 15esima edizione (la terza firmata SEAT) e vanno in onda il 9 e il 10 settembre in prima serata su Rai 1 in diretta dall’Arena di Verona. Si tratta ormai da anni dell’evento musicale ‘live’ dell’estate televisiva: messo in soffitta il Festivalbar (e fatta eccezione per l’appuntamento con Battiti Live) gli Awards sono l’occasione per fare il punto sul mercato discografico e per ritrovare su uno stesso palco i protagonisti del settore. I premi infatti, vengono consegnati agli artisti che hanno registrato tra giugno 2020 e settembre 2021 album d’oro, di platino e multiplatino e i singoli multiplatino.

Alla conduzione delle due prime serate ritroviamo i volti noti di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme sul palco dei Music Awards dal 2012. Ma il programma prevede anche un appuntamento speciale col ritorno di Filippo Neviani, in arte Nek, alla conduzione.

Sono tre gli appuntamenti previsti per l’edizione 2021 dell’evento musicale: due puntate in prima serata su Rai 1 in onda dalle 21.25 giovedì 9 e venerdì 10 settembre, cui si aggiunge lo Speciale Seat Music Awards – Disco Estate, in onda il 12 settembre sempre su Rai 1, ma registrato nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre dalle 16.30.

E’ possibile acquistare i biglietti per la diretta:

Seat Music Awards 2021, conduttori

Come accennato, alla conduzione delle due prime serate del 9 e del 10 settembre ci sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada: per loro si tratta della decima edizione condotta insieme, la nona per Carlo Conti e la 12esima per Vanessa Incontrada. La conduttrice e attrice italo-spagnola, infatti, aveva già condotto in solitaria l’edizione 2009 e in coppia con Teo Mammuccari quella del 2011 (ancora sotto il nome di Wind Music Awards), mentre Carlo Conti ha iniziato proprio con la Incontrada nel 2012. Per la terza serata, quella speciale, invece, alla conduzione torna Nek, alla sua seconda esperienza ai Music Awards.

Music Awards 2021, cast ufficiale

Ancora da definire il cast dei cantanti presenti sul palco dell’Arena di Verona. Tra i protagonisti ci aspettiamo I Maneskin, Aka7even, Colapesce Dimartino giusto per citare alcuni degli artisti più venduti solo negli ultimi mesi.

Seat Music Awards 2021, scaletta

La scaletta delle due serate dei Seat Music Awards restano in genere sempre molto blindate, ma con lo svelamento del cast avremo dettagli in più sulla suddivisione degli artisti nelle due serate. Chi compra i biglietti non sa però chi ci sarà.

Music Awards 2021, biglietti e prezzi

I biglietti per assistere alle due serate all’Arena di Verona e alla registrazione dello speciale sono in vendita dal 29 luglio 2021 su TicketOne: i prezzi per le due prime serate vanno dai 38 euro al minimo di 239 euro per il Vip Package.

Music Awards, i premi

I premi dei Seat Music Awards vanno ai cantanti, alle band e agli artisti che hanno registrato il maggior numero di vendite nel periodo compreso tra giugno 2020se settembre 2021. Si premiano i dischi d’oro, di platino e multiplatino, nonché i singoli multiplatino. La certificazione FIMI per album e compilation è così tarata: Oro (oltre 25mila copie), Platino (oltre 50mila copie), da 2 Platino a 9 Platino si va da 100.000 a 450.000 copie (con uno scatto ogni 50.000 copie), infine la certificazione Diamante va a chi ha venduto oltre 500.000 copie.

Negli anni sono stati premiati anche i migliori tour, ma la pandemia ha decisamente fermato il settore.