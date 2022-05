Dalla strada al palco, il varietà dell’estate di Rai2, ecco quando parte

Se n’è parlato tantissimo quando i Maneskin sono arrivati al successo, prima ad X Factor, poi al Festival di Sanremo e fino alla trionfale vittoria all’Eurosong contest dello scorso anno, cosa questa che ha costretto la Rai ad organizzare, insieme all’EBU l’edizione torinese di quest’anno. Si è parlato del fatto che loro sono nati come artisti di strada. Hanno loro stessi raccontato quando nel 2016 si esibivano davanti alle vetrine della celebre via del Corso a Roma, tutto è nato lì, poi il successo di cui sopra. Nasce da questo concetto l’idea chiave del nuovo spettacolo di varietà Dalla strada al palco, che andrà in onda questa estate su Rai2.

Il programma è il primo che viene lanciato e messo in onda dal nuovo dipartimento dell’intrattenimento prime time di Stefano Coletta. Da una idea di Carlo Conti, un’altra dopo quella in onda attualmente su Rai1 di The Band e del suo gruppo di lavoro. Il concetto di questo programma è chiaro fin dal titolo e in qualche modo avvicinabile a quello di The Band, si vuole cioè permettere a persone che hanno avuto come palcoscenico la strada, di approdare su di un palco più grande e vasto, quello della televisione. Tutto questo per dar modo di mostrarsi a più gente possibile ed in qualche modo di permettere loro, perchè no, di fare il medesimo percorso dei Maneskin.

Questa trasmissione sarà realizzata con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva di Simona Ercolani, ovvero la Stand by me. Siamo in grado di darvi l’attuale collocazione di questo programma che dovrebbe partire martedì 28 giugno, per quattro settimane. Sono infatti quattro le puntate previste per questo nuovo show che dona, dopo tantissimo tempo, un varietà originale nel prime time della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo estivo.

Sono davvero lontanissimi i tempi in cui Rai2 aveva uno show originale nella prima serata dell’estate, ricordiamo per esempio Stasera mi butto, Il grande gioco dell’oca e Cocco, tanto per citare solo alcuni titoli. Dalla strada al palco sarà un esperimento, uno dei tanti che saranno collocati su Rai2, rete che dovrà ospitare tanti programmi alla ricerca del pubblico solitamente lontano dalle reti Rai e anche alla ricerca di formati che sappiano dare una ventata di freschezza ad una rete in perenne ricerca d’autore. Ci riuscirà Dalla strada al palco? Lo scopriremo da fine giugno per 4 settimane su Rai2. Per quel che riguarda la conduzione per ora si è in alto mare, anche se qualcuno sussurra già alcuni nomi, fra gli altri quelli di Pupo, Clementino (detto ormai prezzemolino) e Max Pezzali, ma son davvero per ora solo nomi scritti sulla sabbia. Di certo la conduzione sarà affidata ad un cantante, su questo paiono tutti d’accordo, sul chi, si vedrà dopo l’Eurosong.