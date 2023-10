Si torna a parlare di calcio scommesse nella terza puntata di Avanti popolo. Anche senza la presenza di Fabrizio Corona dunque il programma del martedì sera di Rai3 si occuperà del caso che sta scuotendo il mondo del calcio. Nel corso della puntata di Avanti popolo prevista per la prima serata di domani martedì 24 ottobre 2023, verranno mostrati contributi filmati che non sono potuti andare in onda nell’emissione di questo programma dello scorso 17 ottobre. Contributi relativi proprio al caso del calcio scommesse.

Avanti popolo con Andriy Shevchenko

Si approfondiranno dunque i temi scaturiti da questa notizia e per farlo il programma della terza rete Rai ha deciso di invitare uno dei calciatori più famosi del mondo. Si tratta del pallone d’oro Andriy Shevchenko. L’ex attaccante del Milan, che ha trascorso gran parte della sua carriera proprio nel nostro paese, verrà intervistato in esclusiva da Nunzia De Girolamo proprio sul tema calcio scommesse. Shevchenko dunque, oggi consigliere del Presidente ucraino Zelensky, parlerà di questo tema che sta facendo tremare il calcio nostrano.

Il Ministro dello sport Andrea Abodi ad Avanti popolo

Ma per parlare di calcio scommesse, ospite di Nunzia De Girolamo, ci sarà anche l’attuale Ministro dello sport Andrea Abodi. Un modo questo per capire anche il punto di vista del governo in carica circa il problema della ludopatia che pare colpire molte persone, compresi appunto i campioni dello sport.

Shevchenko e Abodi sul calcio scommesse

Verrà dunque approfondito con nuovi contributi filmati e con ospiti del calibro di Andriy Shevchenko e del Ministro Andrea Abodi, uno dei temi che più hanno occupato le prime pagine dei giornali di questi tempi. Appuntamento dunque per tutto questo a domani sera, 24 ottobre 2023, dalle ore 21:20 per la terza puntata di Avanti popolo con Nunzia De Girolamo.