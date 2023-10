Per la Rai un’ora in diretta nel programma di Nunzia De Girolamo può bastare e martedì 24 ottobre si torna a parlare del calcio scommesse

Fabrizio Corona non sarà ospite della terza puntata di Avanti popolo. Giunge da fonti Rai la notizia circa l’eventuale bis dell’ex dei paparazzi al programma di Rai3. Partecipazione bis dunque che non ci sarà. Semplicemente perchè la Rai aveva approvato la partecipazione di Corona per una singola puntata del programma condotto da Nunzia De Girolamo. Dunque nessuna censura da parte della televisione pubblica su Corona che, si sottolinea da ambienti Rai, ha avuto la possibilità di parlare per circa un’ora in diretta, frangente quello in cui avrebbe potuto dire quello che voleva.

Fabrizio Corona non sarà alla terza di Avanti popolo

Per quel che riguarda i filmati, come detto dalla stessa De Girolamo durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la notizia, la Rai non aveva potuto visionarli tutti prima dell’inizio del programma. Quindi per questo motivo non sono andati in onda. Cosa che invece accadrà nella terza puntata di Avanti popolo, anche senza la presenza in studio di Fabrizio Corona. Martedì sera dunque si tornerà a parlare della vicenda del calcio scommesse tirata in ballo proprio dall’ex dei paparazzi.

L’indiscrezione sul contratto con Fremantle

Per quel che riguarda l’indiscrezione circa il fatto che Fabrizio Corona abbia firmato con Fremantle – la società che collabora con la Rai per Avanti popolo – un contratto per due puntate, indiscrezione confermata dallo stesso Corona, ambienti Rai sottolineano che era stato dato l’assenso da parte loro alla sua partecipazione a una singola puntata. È stata data un’ora di diretta (quindi senza nessuna possibilità di censura) a Corona per parlare di questa sua inchiesta e per la Rai tanto basta.

Poi se Fremantle decide di contrattualizzare un personaggio per più puntate, senza l’ok della Rai, sono questioni che riguardano unicamente la società di produzione. L’ultima parola naturalmente sulla partecipazione di un ospite in un programma Rai spetta solo e unicamente all’editore e non alla società che collabora alla produzione. Fremantle per altro è stata protagonista di un caso che ha visto coinvolto un ospite -poi mancato- in un programma da lei prodotto, ovvero Belve: il riferimento è allo stop Rai a Fedez.