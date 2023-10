Ieri sera Striscia la notizia ha consegnato il tapiro a Fabrizio Corona. La motivazione nasce dal post che Corona ha fatto dopo la sua partecipazione alla seconda puntata di Avanti popolo. In quel post l’ex Re dei paparazzi aveva scritto di essere stato censurato dalla Rai. Il materiale che aveva dato alla redazione del programma condotto da Nunzia De Girolamo non era stato trasmesso.

Poi è arrivato ieri sera il tapiro a Fabrizio Corona, a cui oggi risponde la stessa Nunzia De Girolamo. Nelle scorse ore, come annunciato del resto dai conduttori di Striscia ieri sera, è stato infatti consegnato il tapiro da Valerio Staffelli alla conduttrice di Avanti popolo.

Striscia la notizia consegna il tapiro a Nunzia De Girolamo

Nel corso di questa consegna, secondo quanto apprendiamo, pare che Staffelli abbia chiesto alla De Girolamo se magari ha in mente di far tornare Corona ad Avanti popolo nella prossima puntata del programma di Rai3. Magari per chiarire in diretta quanto è emerso dopo la puntata di martedì scorso.

Fabrizio Corona torna ad Avanti popolo?

Secondo quanto trapela pare che Nunzia De Girolamo abbia lasciato aperta la porta del programma di Rai3 a Corona, sempre che lui abbia nuovi elementi circa l’inchiesta sul calcio scommesse. La conduttrice di Avanti popolo avrebbe anche sottolineato che non sarebbe stata operata alcuna censura rispetto al suo intervento. Vedremo dunque se martedì prossimo Fabrizio Corona sarà nuovamente ad Avanti popolo. Nel frattempo non resta che attendere la puntata di stasera di Striscia la notizia per sapere cosa ha detto Nunzia De Girolamo alla consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli.