Fabrizio Corona ha firmato un contratto con la società di produzione Fremantle per partecipare a due puntate di Avanti popolo su Rai3. L’indiscrezione raccolta da TvBlog è stata confermata poco fa dal diretto interessato, raggiunto telefonicamente: “Sì, è vero. Ma mi sa che non la faremo, perché la Rai non vuole, non manda in onda nulla, non credo che la facciano… stanno decidendo. Fosse per me, io andrei. Chiederò i soldi previsti dal contratto? Se faranno la puntata, sì“. Da parte di Fremantle, “no comment“. Anche la Rai ha scelto il silenzio.

Fabrizio Corona è stato ospite del nuovo programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo martedì scorso. Una partecipazione molto discussa, sia prima, sia durante, sia dopo. Le polemiche hanno riguardato il cachet intascato (si parla di una cifra intorno agli 8 mila euro, che si aggiunge ai soldi incassati per le precedenti ospitate a Domenica In e a Belve, altro programma prodotto da Fremantle) ma anche le dichiarazioni rilasciate sul tema dello scandalo scommesse che sta sconvolgendo il mondo del calcio italiano. Ad alimentare la discussione pure le accuse lanciate dall’ex imprenditore dei paparazzi di censura da parte della tv pubblica. Gli ascolti sono stati positivi, con l’8% di share toccato durante la sua intervista.

Fabrizio Corona tornerà ad Avanti popolo? Le parole di Nunzia De Girolamo

Ieri sera Nunzia De Girolamo, ricevendo il tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha negato la censura da parte sua e della Rai nei confronti di Corona, spiegando di essere disponibile ad ospitarlo nuovamente, nel prossimo appuntamento. “Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai. Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui (…) Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta“.