Ormai possiamo considerarlo un format nel format. Oppure se preferite, quella che sta accadendo in queste ultime settimane di Avanti popolo, prima della pausa natalizia, è una sinergia che ha il fresco e attraente profumo del gioco di squadra. Il tutto in vista anche della nuova serie in partenza a gennaio. Nunzia De Girolamo, fresca appunto di conferma anche per il 2024 nel martedì sera di Rai3 e Sigfrido Ranucci sono ormai due corpi ed un’anima all’interno di Avanti popolo.

Sigfrido Ranucci ancora ad Avanti popolo

Infatti nella nuova puntata in onda domani sera 12 dicembre in prime time su Rai3 di questo programma, vedremo ancora una volta ospite, o dovremmo ormai dire qualcosa di più, Sigfrido Ranucci. Il conduttore e condottiero di Report infatti sarà protagonista di ben due momenti nel programma del martedì sera della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

La questione sanità in Italia dopo Tivoli

Si inizierà da subito con un lungo ed importante spazio che, partendo dalla tragedia che ha colpito l’ospedale di Tivoli, si tratterà la questione della sanità nel nostro paese. Un punto purtroppo spesso dolente in Italia, ma allo stesso importantissimo, perchè la salute è il bene più prezioso e deve essere alla portata di tutti. Nel corso del programma verranno mostrati anche filmati inediti relativi alla tragedia che ha colpito il nosocomio di Tivoli. Un tema questo per altro in qualche modo trattato nell’ultima puntata di Report andata in onda, dove si è parlato della questione dei ventilatori della Philips difettosi.

I vaccini e la recrudescenza dei casi di Covid

Sigfrido Ranucci poi sarà protagonista anche dello spazio finale di Avanti popolo, quando si tornerà a parlare di sanità, facendo anche il punto sulla questione vaccini, che sta registrando una fase di stanca nel nostro paese. Il tutto connesso ad una recrudescenza dei casi di Covid in Italia. In questo spazio Nunzia De Girolamo ospiterà oltre a Ranucci, anche il professor Matteo Bassetti.

Appuntamento dunque a domani martedì 12 dicembre 2023 per una nuova puntata di Avanti popolo in prima serata su Rai3 condotta da Nunzia De Girolamo. La penultima prima della pausa natalizia.