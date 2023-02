Inchieste giornalistiche per raccontare l’Italia di oggi, la sua società, i suoi problemi e le possibili soluzioni. Presa Diretta torna con un nuova edizione: in ogni puntata una nuova inchiesta dedicata a uno specifico argomento, con numeri, informazioni ed interviste. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Presa Diretta 2023, puntate

Prima puntata, 6 febbraio 2023

“I poveri non esistono”

Il programma ha attraversato il Paese, da nord a sud, per raccontare la povertà che avanza, il mercato del lavoro bloccato, il lavoro sempre più povero e precario, le misure di contrasto. Nonostante gli indicatori siano allarmanti c’è chi pensa che la povertà sia una colpa e che il welfare sia un costo piuttosto che una risorsa per far crescere la società. C’è chi pensa che I poveri non esistono. E ancora, le polemiche attorno al Reddito di Cittadinanza: zavorra o opportunità? E poi la fondamentale battaglia contro la povertà educativa, perché investire sulle giovani generazioni vuol dire costruire il futuro del nostro Paese. Un viaggio di PresaDiretta attraverso le straordinarie esperienze di alcune scuole napoletane. Infine, l’evasione fiscale. Quanto welfare, quanti servizi per la collettività vengono sottratti dagli italiani che, ogni anno, evadono 100 miliardi di tasse? Eppure, il presidente Mattarella ce lo ha ricordato con chiarezza: “La Repubblica è di chi paga le imposte”. Ospite di Riccardo Iacona, la sociologa Chiara Saraceno, presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza che ha elaborato alcune proposte per migliorarne l’efficacia. Per ragionare insieme sulla riforma del Reddito di Cittadinanza dell’attuale Governo e di politiche del lavoro. “I poveri non esistono” è un racconto di Riccardo Iacona con Elisabetta Camilleri, Daniela Cipolloni, Sabrina Carreras, Cesarina Trillini, Matteo Delbò, Massimiliano Torchia ed Eugenio Catalani.

Presa Diretta 2023, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da lunedì 6 febbraio 2023, alle 21:20, su Raitre, confermando quindi la serata in cui il programma viene trasmesso da anni.

Presa Diretta 2023, quante puntate sono?

Le puntate di questa edizione, la ventottesima, sono in tutto otto, una settimana. L’ultima puntata, quindi, dovrebbe andare in onda il 27 marzo.

Presa Diretta 2023, conduttore

A presentare gli inchieste c’è Riccardo Iacona, conduttore del programma fin dalla prima edizione nonché ideatore del programma. Dopo essersi laureato al Dams, ha iniziato a lavorare per Raitre, seguendo poi Michele Santoro a Mediaset. Quindi il ritorno in Rai, dove ha preparato altri reportage, per poi dare il via a Presa Diretta. Ha vinto il Premio giornalistico 2006 Nino Culicchia, il Premio Itaca, il premio Colombe d’Oro per la Pace, il, Premio Nazionale Vincenzo Padula ed il Premio Città del diario.

Presa Diretta 2023 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Presa Diretta in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, dove è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.