PresaDiretta è un programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona, in onda su Rai 3.

A partire da agosto 2022, andrà in onda il 27esimo ciclo di puntate del programma che, in quest’edizione, si concentrerà sui temi più caldi riguardanti l’attualità: le grandi questioni economiche, le scelte energetiche tra gas, nucleare e rinnovabili, la corsa alle armi e le politiche europee sui migranti, le nuove fratture geopolitiche.

Quando va in onda PresaDiretta?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 29 agosto 2022, alle ore 21:20, ogni lunedì in prima serata su Rai 3.

Dove rivedere PresaDiretta?

Il programma è visibile anche in streaming sul sito RaiPlay, dov’è possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

PresaDiretta 2022/23: puntate

La nuova edizione del programma sarà composta da 8 puntate.

PresaDiretta: Guerra e Fame, 28 agosto 2022

La prima puntata della nuova edizione si intitola Guerra e Fame ed è dedicata alla guerra del grano innescata dalla guerra in Ucraina, ma anche dai cambiamenti climatici e dagli speculatori. Questo effetto domino ha prodotto carestie e tensioni sociali nei paesi già poveri. Il rincaro per la spesa alimentare ha messo in difficoltà le famiglie in Europa e sono emerse anche le contraddizioni del modello agricolo dell’Occidente, che produce e spreca troppo.

L’inchiesta è stata realizzata in Ucraina, tra i principali produttori di cereali al mondo, dove il programma ha documentato le conseguenze della guerra sulla produzione. PresaDiretta è stato anche in Libano, dove la mancanza di farina e il costo dell’energia rischiano di mandare il paese in default.

Si parlerà anche di chi si arricchisce sulla fame nel mondo, su come vengono distribuiti i sussidi europei all’agricoltura e agli allevamenti e su chi si sta opponendo al progetto di una nuova politica agricola europea più sostenibile.

Ospite in studio, Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO.

Come si chiama il conduttore di Presa Diretta?

Il conduttore di PresaDiretta è il giornalista Riccardo Iacona che realizza e conduce il programma dal 2009.

Nel corso della sua carriera televisiva, Iacona ha lavorato ai programmi Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Sciuscià, W l’Italia, Pane e Politica, La guerra infinita.