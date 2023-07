Alla fine la striscia non s’ha da fare. No, non parliamo di Striscia la notizia, che è naturalmente confermatissima nel palinsesto di Canale 5. Il nostro riferimento è alla striscia I Facci del giorno, che Rai avrebbe voluto posizionare prima del Tg2 delle ore 13. Secondo quanto apprendiamo infatti, oggi l’amministratore delegato della televisione pubblica dovrebbe comunicare la sua decisione. Roberto Sergio infatti, si era preso alcuni giorni per decidere le sorti di questo nuovo programma. Il caso è ormai notissimo ed è legato al famoso articolo che Filippo Facci, il conduttore di questa nuova trasmissione, aveva vergato per Libero.

La Rai cancella il programma di Filippo Facci

Un pezzo che aveva scatenato un vespaio di polemiche infinite. Non sono servite poi le scuse del giornalista e scrittore, anzi, pare che le sue ripetute interviste non siano piaciute. Forse Rai avrebbe preferito il silenzio da parte del giornalista su questa vicenda. Ma tant’è, la decisione di Roberto Sergio sarebbe al dunque arrivata. I Facci del giorno è cancellato dal palinsesto autunnale della Rai. I Fatti vostri dunque, il varietà di Michele Guardì condotto da quest’anno da Tiberio Timperi, si riprende i suoi cinque minuti.

Per Filippo Facci non c’è spazio in Rai

Gli stessi minuti che avrebbe acquisito Filippo Facci con la sua nuova striscia giornalistica. Alla fine della fiera dunque non si è ritenuto compatibile un programma in diretta a commento delle notizie del giorno, con il piglio polemista del Facci, che dunque non sarà contrattualizzato da Rai. Sopratutto dopo quanto accaduto, Non ci sarà infatti, come già scritto da queste colonne, nessun programma alternativo per lui. Si era parlato infatti di un programma registrato sulla musica classica, che però ci è stato smentito da fonti autorevoli della televisione pubblica.

I Facci del giorno dunque non andrà in onda in autunno. Questa è la decisione finale dell’amministratore delegato dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Decisione presa di concerto con il capo degli approfondimenti Paolo Corsini e con il direttore generale Giampaolo Rossi. Arriverà in futuro Filippo Facci in Rai? Questo si vedrà, intanto no.