Palermitano, classe 1973, figlio d’arte. Il padre Giuseppe Sottile è stato capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia. Il sacro fuoco del giornalismo gli scorre dunque nelle vene e fa parte del suo DNA. Parliamo di Salvo Sottile che è balzato nelle ultime ore alle cronache dei media che parlano di Tv, compreso il nostro naturalmente. Il motivo è presto detto, Sottile ha deciso di lasciare I fatti vostri per un’altra avventura televisiva.

Non è facile trovare un professionista della tv che lascia un percorso professionale di successo, per gettarsi in un’altra avventura professionale . Si tende sempre a percorrere le strade più facili e che danno buoni risultati, invece che buttarsi in nuove avventure i cui risultati sono tutti da vedere. Ma evidentemente il sacro fuoco di cui accennavamo sopra l’ha avuta vinta. Salvo Sottile ha dunque deciso di lasciare I fatti vostri. L’addio fra Sottile e Guardì si è palesato in maniera molto naturale e alla domanda del giornalista al regista e autore dei Fatti vostri su cosa ne pensasse della proposta da lui ricevuta di andare altrove, la risposta di Guardì è stata quella di un padre di famiglia: “Se è la cosa che vuoi fare, è giusto che tu la faccia“.

Dopo due stagioni alla guida del celebre programma di Michele Guardì e di Giovanna Flora, stagioni, in particolare l’ultima con ottimi ascolti, Sottile ha deciso così di passare oltre. Al suo posto, ai Fatti vostri, come anticipato da queste colonne, arriverà Tiberio Timperi. Sul quale Guardì punta molto, perchè ne conosce le qualità avendo con lui una lunga frequentazione. Ma quale sarà l’oltre di Salvo Sottile? Secondo quanto apprendiamo Salvo Sottile sarà il padrone di casa di un nuovo programma di prima serata che sarà posizionato su Rai3.

Sarà una trasmissione squisitamente giornalistica (ecco il sacro fuoco di cui sopra che torna) la cui messa in onda è prevista nel prossimo anno. Un programma in diretta da studio che ospiterà, puntata dopo puntata, una serie di inchieste giornalistiche di varia natura. I cui argomenti verrebbero poi trattati ed esaminati in diretta da studio con ospiti.

Un ritorno dunque per Sottile al giornalismo televisivo puro, territorio questo certamente congeniale all’ormai ex conduttore de I fatti vostri. Programma questo che è stato molto importante per la crescita professionale di Sottile e anche per dare al grande pubblico televisivo un’immagine di se forse fino a quel momento nascosta.