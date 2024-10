Torna su Rai 3 anche nell’autunno 2024 Far West, la trasmissione di Salvo Sottile giunta alla seconda edizione. Anche in queste nuove puntate, Sottile e la sua squadra propongono al pubblico della terza rete Rai inchieste sui temi di cronaca e sociale. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Far West stasera

Puntata 11 ottobre 2024

Tra le inchieste principali della prima puntata, un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Seguirà un’inchiesta sui canili e sul tema del randagismo. In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud: un vero “Far west” tra sterilizzazioni insufficienti, cani abbandonati, giustizieri improvvisati e canili fatiscenti. Infine, dopo l’intervista esclusiva a Michele Misseri il giorno della sua liberazione, andata in onda la scorsa stagione, il programma torna ad occuparsi del delitto di Avetrana. Parla in esclusiva, rompendo un prolungato silenzio, Valentina, sorella e figlia delle due condannate nonché di Michele Misseri.

Quando va in onda Far West?

Il programma di Salvo Sottile va in onda a partire da venerdì 11 ottobre 2024, alle 21:15, su Raitre, spostandosi dalla collocazione del lunedì a quella del venerdì. “Iniziamo questa nuova sfida del venerdì”, ha detto Sottile, “con l’ambizione di continuare ad indagare le crepe, i misteri, le curiosità del nostro Paese. Cercheremo di farlo, come sempre, in modo avvincente”.

Cos’è Far West?

Far West si propone come un viaggio attraverso i far west d’Italia, ovvero le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Salvo Sottile propone inchieste, storie, approfondimenti ed interviste accompagnano il racconto attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.

Salvo Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, dà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni. Far West è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Marialaura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.

Chi conduce Far West?

Il conduttore del programma. Salvo Sottile, giornalista siciliano che dopo aver debuttato sulla rete regionale Telecolor diventa giornalista del Tg5 nel 1992, dove resta per undici anni. Nel 2003 passa a Sky, dove inaugura Sky Tg24, ma due anni dopo torna a Mediaset.

Qui, nel 2010, conduce Quarto Grado, programma che gli regala una grande popolarità. Nell’estate del 2012 conduce Quinta Colonna, mentre nel 2013 passa a La 7, dove presenta Linea Gialla e conduce In Onda.

Nel 2015 trasloca in Rai: qui, oltre ad essere concorrente di Ballando con le Stelle, conduce Mi Manda Raitre, Prima dell’alba, Estate in Diretta, Domenica In e, per due stagioni, I Fatti Vostri.

Dove viene registrato Far West?

Il programma va in onda dallo Studio 6 degli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Far West, contatti

Per contattare la redazione del programma si può inviare una mail a farwest@rai.it. A questo link la pagina Instagram del programma.

Dove vedere Far West?

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Far West in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.