Un inedito tandem di donne si prenderà l’eredità di Bianca Berlinguer nel martedì sera di Rai3. La Rai dunque non solo non lascia, ma raddoppia la presenza femminile nella serata che fu di Carta bianca. Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo ereditano quello spazio televisivo. Cambiano i volti ma anche i connotati, archiviando il classico talk show politico del martedì, passando ad altro. Qualcuno direbbe lasciando campo libero a La7 e a Rete 4 sui temi squisitamente politici. Qualcun’altro invece direbbe, visto che lo spazio per quel tipo di pubblico è saturo, che si cercherà di acchiappare altro pubblico. Questo lo scopriremo strada facendo.

Il nuovo martedì sera di Rai3 con Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo

Le due donne di cui sopra sono come detto Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo. La prima condurrà a settembre un nuovo ciclo di Indovina chi viene a cena. Programma questo già noto al pubblico della terza rete. La seconda invece condurrà un nuovo programma, inizialmente previsto per il lunedì sera, da ottobre e fino alle festività natalizie. Ma facciamo qualche passo indietro, per raccontarvi tutta la genesi di questa complessa operazione.

Il panorama

Mentre Filo rosso sta aumentando gli ascolti, in Rai si fremeva per trovare la sostituta di Bianca Berlinguer nel martedì sera di Rai3. Il programma condotto da Manuela Moreno ha nella puntata di martedì aumentato gli ascolti, portandosi a casa il 5,66% di share. In crescita rispetto alle prime due emissioni. Ma se Filo rosso presidia l’estate, è sul resto dell’autunno che i vertici Rai stavano ragionando. In tutto questo clima è arrivata un’ idea nata sui tavoli dei dirigenti della tv di Stato, che è quella di spostare il nuovo programma di Nunzia De Girolamo al martedì. Cosa questa spifferata oggi da La Presse.

Il nuovo programma di Nunzia De Girolamo

Botta e risposta, che non sarà il titolo vero del programma, ma in qualche modo dovremo pur chiamarlo, occuperà nel prossimo autunno la serata del martedì della terza rete. Programma questo che partirà ad ottobre e che andrà in onda fino a gennaio. Sarà questo probabilmente una specie di test per vedere se questa trasmissione avrà la forza di tenere per tutta la stagione tv e magari anche oltre. Ricordiamo che Nunzia De Girolamo tornerà in autunno il sabato notte con il suo Ciao maschio.

Il nuovo programma di Nunzia De Girolamo strizzerà in qualche modo l’occhio al caro e vecchio Aboccaperta di Gianfranco Funari. Una folta platea di pubblico parlante, sistemata come sulle gradinate di uno stadio, fornirà spunti e intreccerà discorsi con gli ospiti da studio. Sarà un talk aperto in cui il pubblico e gli ospiti interagiranno in un caleidoscopio dialettico senza rete. Prima però di tutto questo, come detto in precedenza, via libera ad una nuova serie di Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini.

Il lunedì fra Presa diretta e Gotham

In tutto questo non possiamo dimenticarci della casella lasciata libera il lunedì sera dal trasloco della De Girolamo. Casella che sarebbe occupata da Salvo Sottile con il suo nuovo Gotham, che anticiperebbe di ben tre mesi la sua messa in onda. Inizialmente prevista, come i nostri lettori ricorderanno, a gennaio 2024. A settembre dunque spazio il lunedì ad un nuovo ciclo di Presa diretta con Riccardo Iacona, allungato di due puntate. L’ultima puntata di questo ciclo autunnale è prevista per il 30 di ottobre. Poi a novembre ecco il primo ciclo di Gotham fino al Festival di Sanremo. Poi nuovo ciclo di Presa diretta e a fine stagione seconda serie di Gotham.

Il fantasma Giletti

In tutto questo giro aleggia il fantasma di Massimo Giletti. L’ormai ex conduttore di Non è l’arena, potrebbe tornare in autunno in Rai con delle prime serate one shot e da inizio 2024, destino permettendo, con una prima serata tutta sua. Non di martedì ma di giovedì. Ma di tutto questo se ne parlerà dopo il primo di agosto, a contratto con La7 terminato.