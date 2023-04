Tornano le inchieste di Sabrina Giannini nel mondo dei sistemi alimentari, che svelano retroscena e realtà poco note al grande pubblico. L’edizione 2023 di Indovina chi viene a cena, su Raitre, si conferma quindi come programma di inchieste con uno specifico argomento, sempre più d’attualità. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Indovina chi viene a cena 2023, puntate

Prima puntata, 27 aprile 2023

“Il cavallo di Troia”

L’inchiesta mostra in esclusiva il legame tenuto nascosto tra cavalli e allevamenti di suini: la rappresentazione dello sfruttamento senza etica che si consuma nell’ombra degli allevamenti intensivi. Per la prima volta, non sono solo gli ambientalisti e gli animalisti a ribellarsi al sistema, ma anche gli allevatori in crisi, che stanno abbandonando l’allevamento di bovini, ovini e galline, salvando gli animali dal macello. L’inchiesta svela come riescano a mantenere il costo oneroso del mangime, chi li aiuti e in quale nazione sia in atto una conversione incredibile

Indovina chi viene a cena 2023, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da giovedì 27 aprile 2023, alle 21:20, su Raitre, prendendo così il posto di Splendida Cornice.

Indovina chi viene a cena, il programma

Giovedì 27 aprile tornano le inchieste della squadra di @sabri_giannini con "Indovina chi viene a cena". L'appuntamento è alle 21.20 su #RaiTre pic.twitter.com/Arm9W2OgQv — Indovina Chi Viene a Cena (@ChiVieneACena3) April 23, 2023

Nato nel 2016 come spin-off di Report, il programma ha conquistato sempre maggiore spazio nella prima serata di Raitre, fino ad occupare tutta la fascia. Ogni puntata mostra un’inchiesta condotta da Sabrina Giannini, che esplora il mondo ed i temi legati all’ambiente ed alla sicurezza alimentare.

Le puntate hanno, come sempre, l’obiettivo di spiegare le criticità e trovare le soluzioni per raggiungere la “Salute globale”. “One Health” è il termine coniato dall’Oms: la salute del pianeta che dovremo necessariamente raggiungere entro pochi decenni tutelando quella di uomini, animali e piante, parte di un unico ecosistema da ripristinare per le generazioni future.

Indovina chi viene a cena 2023, quante puntate sono?

In totale, il programma è composto da quattro puntate, come le passate edizioni, in onda ogni giovedì. L’ultima puntata, quindi, è prevista per il 18 maggio.

Indovina chi viene a cena, la conduttrice

Alla guida del programma, fin dalla prima edizione, c’è Sabrina Giannini. Nata a Cernusco sul Naviglio (Milano) nel 1965, si è laureata in Psicologia a Padova ed è diventata giornalista nel 1993. Ha collaborato con Report fin dalla prima edizione, dedicandosi ad alcune tra le inchieste più scottanti del programma. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Mediterraneo, il Premio Don Luigi di Liegro ed il Premio Golden Chest Argento.

Indovina chi viene a cena su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Indovina chi viene a cena su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.