Un giorno in Pretura, il programma di Roberta Petrelluzzi, torna in prima serata su Rai 3 con un ciclo di tre appuntamenti.

Un giorno in Pretura: tre puntate in prima serata su Rai 3, dal 31 maggio 2024

Dopo lo speciale andato in onda lo scorso 1° marzo, dal titolo Rosa e Olindo, l’ultima sentenza, dedicato alla strage di Erba, Un giorno in Pretura torna in prima serata su Rai 3 con un ciclo di tre appuntamenti dedicati ad altrettanti processi che, negli ultimi anni, hanno suscitato molto scalpore.

Un giorno in Pretura è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. La regia è a cura di Roberta Petrelluzzi.

Un giorno in Pretura 2024, prima serata: quando va in onda

Il ciclo di tre appuntamenti in prima serata di Un giorno in Pretura andrà in onda su Rai 3, a partire da venerdì 31 maggio 2024, alle ore 21:20.

Un giorno in Pretura, prima serata: anticipazioni puntate

Un giorno in Pretura, Alessia Pifferi, puntata 31 maggio 2024

La prima puntata in prima serata si intitola Alessia Pifferi: i giorni dell’abbandono. L’inchiesta è firmata da Tommi Liberti. Il caso di Alessia Pifferi ha destato molto scalpore negli ultimi anni. Alessia Pifferi, 36 anni di Ponte Lambro a Milano, è accusata dell’omicidio volontario di sua figlia di 18 mesi. Per andare ad incontrare un uomo di Bergamo con il quale aveva una relazione, aveva lasciato la bambina sola in casa per 6 giorni. Era consapevole delle conseguenze delle sue azioni? Secondo l’accusa sì mentre, secondo la difesa, la donna, disoccupata e con una serie di relazioni rimediate su internet, soffre di un grave deficit cognitivo e avrebbe dovuto essere aiutata nel gestire il difficile ruolo di madre.

Un giorno in Pretura: Roberta Petrelluzzi

Roberta Petrelluzzi conduce, fin dalla prima edizione (le prime due edizioni si intitolavano In Pretura), il programma che, attraversando le aule di tribunale d’Italia, racconta e approfondisce i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente del nostro paese. Un giorno in Pretura è il terzo programma più longevo di Rai 3.

Dal 7 ottobre 2023, è iniziata la trentasettesima edizione del programma, con dieci puntate andate in onda in seconda serata e con la puntata dedicata alla strage di Erba, andata in onda in prime time.

Nel corso della sua carriera, Roberta Petrelluzzi ha lavorato anche ad altri prodotti come La posta del cittadino, L’anno santo, Roma città-anticittà, La valle del Torbido, Taxi Story e Alé…oh…oh – Roma – Inter con gli ultras.

Un giorno in Pretura su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.