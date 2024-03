Un giorno in Pretura porta in prima serata su Rai 3 l’ultimo processo che ha condannato Olindo e Rosa all’ergastolo per la strage di Erba

Nel giorno in cui il tribunale di Brescia è chiamato a decidere circa la revisione del processo che ha condannato Rosa e Olindo all’ergastolo, Un giorno in Pretura porta in prima serata su Rai 3 l’ultimo processo ai due, che ha stabilito la loro condanna all’ergastolo.

In particolare il programma di Roberta Petrelluzzi proporrà questa sera ai propri telespettatori i punti più controversi di quel processo, che ora la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi cerca di utilizzare per chiedere una revisione del processo. Il caso nel corso degli anni ha sollevato molte polemiche, da parte di chi ritiene che la coppia sia stata vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia criminale italiana.

Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati per quella che è passata alla cronaca come “la strage di Erba”. Si tratta di un caso di omicidio plurimo consumatosi a Erba, comune in provincia di Como, l’11 dicembre 2006. In quella circostanza persero la vita Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. La casa in cui avvenne l’uccisione dei quattro, tramite colpi di coltello e spranga, è stata poi data alle fiamme.

L’unico sopravvissuto della strage è stato Mario Frigerio, divenuto poi testimone chiave nel processo che ha visto imputati Olindo e Rosa. I sospetti inizialmente si addossarono su Azouz Marzouk, padre del piccolo di Youssef e marito di Raffaella. L’uomo, però, al momento dell’omicidio si trovava in Tunisia, pertanto la pista venne presto abbandonata. I sospetti così si concentrarono su Olindo e Rosa, due vicini di casa, che in passato avevano avuto problemi con Raffaella Castagna.

Dopo il loro arresto si arrivò alla confessione, confessione che è stata poi rinnegata e che ora porta a chiedere un processo di revisione. Oggi si capirà se questo processo conoscerà una nuova fase.