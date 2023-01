Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi. È questa la premessa da cui parte Splendida cornice, il nuovo programma di Rai 3 con Geppi Cucciari, che torna sulla terza rete Rai dopo aver occupato fino alla stagione scorsa l’access prime time con Che Succ3de. Uno sguardo sul mondo della cultura, ma anche dell’attualità e della società di oggi, sempre con il sorriso scaturito dalla simpatia della conduttrice. Volete scoprire Splendida cornice? Proseguite nella lettura!

Splendida cornice, puntate

Prima puntata, 12 gennaio 2023

Nella prima puntata del programma, ospiti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre e la compagnia Ludovica Rambelli teatro. In collegamento Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura dell’Ucraina.

Splendida cornice, quando va in onda?

Il programma debutta giovedì 12 gennaio 2023, alle 21:25, su Raitre. Va quindi in onda ogni giovedì sera sulla terza rete Rai.

Splendida cornice, di cosa parla?

Geppi Cucciari parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso.

In studio è presente un pubblico votante diviso tra categorie demoscopiche, quelle che disegnano i consumi degli italiani, per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali, in una sorta di romanzo popolare scritto col sorriso.

Presenti, inoltre, cinque “competenti omonimi”, di chiaro ingegno e nome celebre, pronti a rispondere alle domande siderali e ai quesiti più spiccioli: dalla semiotica alle beghe di condominio. Andrea Maggi, professore d’italiano, al grido di #primalitaliano, vigila invece sulla congruità grammaticale di conduttori e ospiti.

La band di servizio, o “disservizio”, guidata da Nicola “Ballo” Balestri, scandisce i ritmi dell’improvvisazione organizzata. In ogni puntata, poi, sono previsti degli ospiti in grado di portare un tema alto a un livello comprensibile da noi umani, e complici pop in grado di stupire.

Si parla, quindi, del libro più letto, del teatro più vuoto ma a sproposito, della mostra più o meno meritevole, raccontati ad uso di spettacolo, d’intervista, di clip sul campo, di frammento satirico, di breve monologo (altrui) per trovare, tra le auspicabili risate, il bene ultimo di una cosa in più da sapere e da raccontare agli amici, la sera dopo, a cena. Sul finale, “Saputello” il gioco dove chi le azzecca tutte perde, perché abbiamo bisogno di non sapere, per essere perfetti.

Splendida cornice, cast

Nel corso delle puntate, Geppi Cucciari è affiancata da un gruppo di personaggi, ognuno con un compito preciso. A cominciare dal pubblico stesso, diviso tra categoria demoscopiche, ma anche cinque “componenti omonimi”, tra cui il linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il “sumerologo” Maurizio Viano. Nicola “Ballo” Balestri guida la band di servizio; presente anche il divulgatore Roberto Mercadini ed il professore d’italiano Andrea Maggi.

Splendida cornice, regia e autori

Il programma è di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi e Francesca Papasergi. La regia è di Alessandro Renna. A produrre Rai Cultura e Itv-Movie.

Splendida cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.