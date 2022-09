Chi l’ha visto? è il programma di Rai 3 tra i più longevi della tv. Va in onda dal 1989, durante il periodo di direzione di Angelo Guglielmi e con la stagione 2022/2023 giunge alla sua 35ma edizione.

Il format del programma sin dalla sua nascita è dedicato alla segnalazione e alla ricerca di persone scomparse e misteri mai risolti.

Chi l’ha visto scomparsi

Nell’arco degli anni la trasmissione è stata riconosciuto come punto di riferimento per persone bisognose di ritrovare i propri cari. Ha aiutato a risolvere diverse vicende di cronaca e approfondito casi storici. Tra i più importanti degli ultimi anni quello di Angela Celentano, Denise Pipitone ed Emanuela Orlandi.

Una parte importante della trasmissione la fanno i telespettatori principalmente con i loro appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni, anche in diretta telefonica. La conduttrice conversa con chi sta al telefono e si fa spiegare i dettagli della persona che sta cercando. Spesso sono presenti in studio amici o familiari dello scomparso/a che raccontano la loro vicenda, approfondendola.

Chi conduce Chi l’ha visto?

Dalla stagione 2004/2005 la conduttrice è Federica Sciarelli, con questa stagione giunge alla sua diciannovesima edizione consecutiva. Precedentemente è stato condotto da Donatella Raffai (per alcuni anni con Paolo Guzzanti e l’attore Luigi di Majo), Alessandra Graziottin, Giovanna Milella, Marcella de Palma e Daniela Poggi.

Quando inizia Chi l’ha visto?

L’appuntamento fisso con la trasmissione di Rai 3 è al mercoledì in prima serata. L’inizio della 35ma edizione avviene mercoledì 14 settembre 2022.

Chi l’ha visto puntate

Puntata 14 settembre 2022

È il caso Angela Celentano al centro della prima puntata. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli.

In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà alla ex moglie e all’amico chiedendo dove si trova il corpo di suo figlio.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso.

Chi l’ha visto streaming

Va in onda su Rai 3. Può seguire la puntata anche chi detiene un decoder Sky o Tivusat. É in diretta streaming su RaiPlay, dove poi il programma è disponibile on demand.

Come contattare la redazione di Chi l’ha visto?

Per mettersi in contatto si può scrivere alle pagine social del programma, in particolare Facebook cliccando a questo link, Twitter cliccando a questo link e Instagram collegandosi qui.

Il sito è www.chilhavisto.rai.it

La mail è [email protected]

Il numero WhatsApp è 345 313 1987.