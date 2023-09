Scomparsi, segnalazioni, ritrovamenti e casi di cronaca irrisolti: la formula di Chi l’ha visto, storico programma di Rai 3 e tra i più longevi della tv italiana, è sempre la stessa. Una formula che ne ha decretato il successo, tanto da avere uno zoccolo duro di telespettatori che ogni mercoledì sera, da anni, si sintonizza sulla terza rete Rai per seguire gli aggiornamenti dei vari casi seguiti dalla redazione. L?edizione 2023-2024 è la numero 36: il programma infatti, ha debuttato nel 1989 e da allora ha aiutato le Forze dell’Ordine nella risoluzione di numerosissimi episodi di cronaca nera. Sebbene il format del programma sia principalmente dedicato alla segnalazione e alla ricerca di persone scomparse, nel corso delle edizioni Chi l’ha visto si è dedicato anche a misteri irrisolti che, anche tramite le segnalazioni del pubblico, in alcuni casi hanno trovato conclusione. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

13 settembre 2023

Ospite della prima puntata Filomena Claps, la mamma di Elisa. Dopo 13 anni dal ritrovamento, ha riaperto la Chiesa della Santissima Trinità, in pieno agosto, mentre la famiglia Claps era in ferie. Cosa ne pensano i cittadini di Potenza? La piccola Kata è stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l’hotel Astor? Il mistero della bambina scomparsa da Firenze. Si affronta anche il caso di Maria Chindamo. L’inviata e l’operatore di Chi l’ha visto? sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, ospite anche lui in diretta.

Quando riprende Chi l’ha visto?

Il programma torna in onda con la sua 36esima edizione da mercoledì 13 settembre 2023, alle 21:20, su Raitre. In realtà la redazione ha sempre lavorato, anche quando la trasmissione non era in onda, per eventuali segnalazioni e risoluzione di casi di persone scomparse.

Chi l’ha visto: il programma televisivo

A proposito delle persone scomparse, nell’arco degli anni la trasmissione ‘Chi l’ha visto‘ è diventata punto di riferimento per persone bisognose di ritrovare i propri cari. Chi l’ha visto ha aiutato a risolvere diverse vicende di cronaca e approfondito casi storici. Tra i più importanti degli ultimi anni quello di Angela Celentano, Denise Pipitone ed Emanuela Orlandi.

Una parte importante della trasmissione la fanno i telespettatori principalmente con i loro appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni, anche in diretta telefonica. La conduttrice conversa con chi sta al telefono e si fa spiegare i dettagli della persona che sta cercando. Spesso sono presenti in studio amici o familiari dello scomparso/a che raccontano la loro vicenda, approfondendola.

La conduttrice di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli torna alla conduzione del programma, che guida dalla stagione 2004/2005 e che taglia il traguardo delle venti edizioni. Nata nel 1958, ha iniziato la sua carriera lavorando al Tg3 come inviata e poi come conduttrice delle edizioni serali. Dal 2019 conduce anche, sempre su Raitre, Dottori in corsia.

Precedentemente Chi l’ha visto è stato anche condotto da Donatella Raffai (prima conduttrice del programma, per alcuni anni con Paolo Guzzanti e con l’attore Luigi di Majo), Alessandra Graziottin, Giovanna Milella, Marcella de Palma e Daniela Poggi.

Quando finirà Chi l’ha visto?

L’ultima puntata della stagione 2023-2024 del programma andrà in onda tra giugno e luglio 2024: la data deve essere ancora comunicata.

Dove si può vedere la replica di Chi l’ha visto?

Il programma si può in diretta streaming su RaiPlay, dove poi il programma è disponibile on demand; non sono programmate repliche in tv.

Chi l’ha visto?, numero di telefono e mail

Per mettersi in contatto con la redazione del programma si può chiamare il numero 068262, inviare un fax allo 06 64 63 33 99, scrivere al numero WhatsApp 345 313 1987 o scrivere alla mail 8262@rai.it. La trasmissione ha anche un sito ufficiale, www.chilhavisto.rai.it.

Partecipare come pubblico a Chi l’ha visto

Se volete far parte del pubblico di Chi l’ha visto? potete inviare una mail a 8262@rai.it con i vostri dati e quelli delle persone con cui volete assistere al programma.

Da dove va in onda Chi l’ha visto?

Il programma va in onda in diretta tutti i mercoledì dallo Studio Tv2 Angelo Gugliemi del Centro di produzione TV Raffaella Carrà, a Roma, lo stesso studio in cui si registrano anche Report e Presa Diretta.

Chi l’ha visto? su Facebook

È anche possibile seguire le pagine social del programma: a questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link quella di X (Twitter) ed a questo link quella di Instagram.

Chi l’ha visto? su RaiPlay

È possibile seguire il programma, oltre che su Raitre, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.