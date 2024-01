Stasera, mercoledì 10 gennaio 2024, lo storico programma di Rai 3 non va in onda. Quando torna in onda Chi l’ha visto? Ecco la data

Perché ‘Chi l’ha visto?’ stasera, 10 gennaio 2024, non va in onda e quando torna

Chi si sintonizzerà su Rai 3 stasera, mercoledì 10 gennaio 2024, non vedrà ricomparire in video Chi l’ha visto?, lo storico programma del Servizio Pubblico condotto da Federica Sciarelli. Con l’ultima puntata del 2023, andata in onda lo scorso 20 dicembre, Chi l’ha visto? ha salutato i telespettatori dando l’appuntamento a gennaio 2024.

La gran parte degli appuntamenti fissi settimanali in onda nel prime time delle reti Rai è ripreso dopo le festività natalizie. Da Sigfrido Ranucci con Report (la domenica) a Nunzia de Girolamo in Avanti Popolo (al martedì), negli scorsi giorni questi hanno ripreso la loro regolare stagione, diverso il discorso per Federica Sciarelli.

Questa sera infatti è prevista la messa in onda di un documentario intitolato Le frecce tricolori, un omaggio all’eccellenza della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare. Un appuntamento che, dunque, mette in stand-by il ritorno di Chi l’ha visto? ma solo per questo mercoledì.

Quando torna in onda Chi l’ha visto?

Come conferma anche la guida tv Rai, la trasmissione di Rai 3 riprenderà regolarmente a partire dalla prossima settimana. La prima puntata del 2024 infatti è prevista mercoledì 17 gennaio, sempre alle 21:2o.

La redazione di Chi l’ha visto è sempre attiva?

Sì, la redazione è comunque operativa in qualsiasi momento. Gli appelli e le segnalazioni, come sempre, sono raccolte attraverso il numero di telefono principale 06/8262 e l’email 8262@rai.it.

Cosa va in onda al posto di Chi l’ha visto? mercoledì 10 gennaio 2024

In onda mercoledì 10 gennaio in prima serata, alle 21:20 su Rai 3, il documentario “Le Frecce Tricolori” ripercorre la storia del volo acrobatico sin dalle sue origini, raccontando l’eccellenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che da oltre sessant’anni è uno dei simboli del nostro Paese, con uno spaccato sulla formazione 2023 mentre si prepara per la storica manifestazione del Centenario dell’Aeronautica Militare.

Il docufilm sulle Frecce Tricolori ha rappresentato una grande sfida, essendo un prodotto particolare ed unico: sebbene non manchino i documentari dedicati alle grandi formazioni del volo acrobatico, infatti, mai prima d’ora sono stati raccontati la vita e il significato di una pattuglia acrobatica partendo dalla quotidianità e dal lavoro meticoloso e costante, necessario per raggiungere l’eccellenza.