Chi l’ha visto: l’appello per la scomparsa di Laura La Divina (video)

Stasera, nel corso dell’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto‘, in chiusura, Federica Sciarelli ha lanciato un accorato appello dei fan napoletani di Laura La Divina, scomparsa, oggi 13 dicembre 2023, da Napoli. Non si hanno più notizie dalle prime ore del pomeriggio. Il cellulare risulta staccato. Circostanza che ha fatto preoccupare gli amici che hanno deciso di interpellare la trasmissione di Rai 3 per avere notizie ed aggiornamenti su Laura.

“Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come Laura La Divina. Ci dicono che, dalle 5 di pomeriggio, si sia allontanata. Sta attraversando un momento di fragilità e sono molto preoccupati. E’ una nota tiktoker”

LAURA LA DIVINA SCOMPARSA NO COSA STA SUCCEDENDO OGGI pic.twitter.com/C11Rzfuznk — trashbiccis (@trashbiccis) December 13, 2023

A poche ore dalla misteriosa sparizione, Laura La Divina si era mostrata, sui social, come prima concorrente ufficiale di un nuovo reality, una sorta di ‘Grande Fratello’ in salsa napoletana. Poi, il silenzio che, a distanza di tempo, ha allarmato familiari, conoscenti e fan che hanno preso d’assalto i social per sapere le ultime news in tempo reale. E soprattutto per far circolare la notizia il più possibile nella speranza che questa storia abbia, al più presto, un lieto fine.

LAURA LA DIVINA PRIMA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO NAPOLETANO ALFONSO E PIERSILVIO TREMATE pic.twitter.com/sdROEowGlE — ༒༒ᎠarkN𝕠ra༒༒ (@DarkNora0) December 13, 2023

Anche molti youtuber, su Instagram e Tik Tok, si sono mobilitati, attraverso video e segnalazioni, per riportare a casa, nel più breve tempo possibile, la propria ‘collega’. Il nome di Laura La Divina, anche grazie all’appello lanciato da ‘Chi l’ha visto’, è finito nella top 20 delle tendenze giornaliere su X. I gesti di affetto degli internauti non sono tardati ad arrivare…

ma sec voi dove è come sta laura la divina? che paura sono preoccupata davvero — acideref (@outofhellnow) December 14, 2023

“ma sec voi dove è come sta laura la divina? che paura sono preoccupata davvero”

laura la divina torna a casa, come faccio senza il mio "buongiorn e pac e nu bell baci" giornaliero? 🥲 — Katy🌙🎄 (@imbbyjanehudson) December 14, 2023

“laura la divina torna a casa, come faccio senza il mio “buongiorn e pac e nu bell baci” giornaliero?”

laura la divina ti vogliamo bene torna a casa ❤️🫶🏻😭 — lala (@lxuraaaaa) December 14, 2023

“laura la divina ti vogliamo bene torna a casa”

ma pensa te se me ne devo andare al dormire col pensiero se hanno trovano o no Laura la Divina — ¸ (@nadialucilfer) December 14, 2023

“ma pensa te se me ne devo andare al dormire col pensiero se hanno trovano o no Laura la Divina”