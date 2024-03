Federica Sciarelli andrà in pensione nell’autunno 2025, ma ha un anno di ferie non godute. Occorrerà quindi ridefinire gli accordi e, soprattutto, la posizione della conduttrice storica di Chi l’ha visto?

Non solo Amadeus. Se la Rai in queste settimane è chiamata ad occuparsi del futuro dell’ormai ex conduttore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, nei mesi a venire dovrà fare altrettanto con Federica Sciarelli.

Federica Sciarelli in pensione nel 2025

Il volto di Chi l’ha visto?, perno di Rai 3 e vero e proprio simbolo di Viale Mazzini, andrà infatti in pensione nell’autunno 2025, quando compirà 67 anni. Un traguardo ancora lontano, ma solo in apparenza, dal momento che la Sciarelli ha quasi un anno di ferie non godute.

La situazione, ovviamente, non comprometterà questa stagione televisiva, con la fortunata trasmissione che si concluderà regolarmente il prossimo luglio. Per la successiva, però, occorrerà ridefinire gli accordi e, soprattutto, la posizione della giornalista romana.

Quale futuro in Rai per la Sciarelli dopo il 2025?

Se la Sciarelli proseguirà l’avventura nella tv di Stato, con molta probabilità lo farà con un nuovo contratto e sotto altre forme di collaborazione. Maggiori informazioni, in tal senso, si avranno già in estate in occasione della presentazione dei palinsesti. Ad oggi, sembra improbabile una stagione di stop per colei che da quindici anni è pure autrice del programma. Ecco allora che si studieranno soluzioni nell’immediato.

La Sciarelli approdò a Chi l’ha visto? nel 2004 e, proprio a settembre, cadranno i vent’anni dal suo arrivo. Un periodo lunghissimo di permanenza, che ha reso fortissimo il legame sia col prodotto che con i telespettatori.

Proseguire il rapporto è nell’interesse di entrambi. Tuttavia, sarà inevitabile la comparsa all’orizzonte di corteggiatori che spingeranno per portare altrove la presentatrice, capace di incollare davanti allo schermo ogni mercoledì una media di 2 milioni di appassionati.

Andato in onda per la prima volta nel 1989, Chi l’ha visto? fu originariamente guidato da Paolo Guzzanti e Donatella Raffai. Quest’ultima ne divenne in seguito un’icona, portando avanti la trasmissione fino al 1994. Fu quindi la volta di Giovanna Milella, della compianta Marcella Di Palma e di Daniela Poggi, che rimase in carica per quattro anni, prima di cedere il passo all’attuale timoniere.