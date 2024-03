Si sta parlando molto in questi giorni del futuro professionale di Amadeus. Il Re Mida degli ascolti tv di questi anni e golden boy della tv italiana è al centro dell’attenzione del tele mercato. Il suo contratto, come già scritto da queste colonne, è in scadenza a fine stagione. Sono già iniziate, come anticipato sempre da queste colonne, le prime interlocuzioni fra la Rai, che lo vuole assolutamente tenere nella sua scuderia anche per i prossimi anni e Amadeus.

Amadeus al centro del tele mercato

Nel frattempo sono arrivate, come anticipato sempre da queste colonne, offerte anche da altri gruppi televisivi. Nello specifico è Discovery (Mediaset è fuori da questa partita) che ha fatto un’offerta sontuosa ad Amadeus, offerta che prevederebbe un evento musicale (che non è Sanremo saldamente in Rai nei secoli dei secoli) più un access time. Il sogno di Discovery è ovviamente di portare Affari tuoi (più la sua importante dote di telespettatori) sul Nove. Questo canale quindi aggiungerebbe a Fabio Fazio, un pezzo da novanta della tv italiana con format annesso.

L’offerta di Discovery, Mediaset fuori

Per altro Affari tuoi con Amadeus, pur non potendo raggiungere le punte del 40% di share e gli oltre 8 milioni di telespettatori che fa attualmente su Rai1, donerebbe comunque una bella ed importante dote di telespettatori a Nove, sette giorni su sette, nello slot più importante della tv. Ovvero quello che va dalle 20:30 alle 21:30. Insomma un investimento più redditizio di quello già fatto da quella rete con Che tempo che fa.

La Rai vuole assolutamente tenere Amadeus

In questo scenario la Rai ovviamente non sta a guardare e vuole tenere Amadeus nella sua scuderia. La tv pubblica ha proposto ad Amadeus, oltre ad una importante offerta economica, anche carta bianca circa le sue volontà televisive dei prossimi anni. Lasciando implicitamente la porta aperta alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo, quando vorrà ritornare a farlo, magari fra qualche anno (la medesima cosa, qualora andasse a Discovery, non sarebbe così scontata). Nel frattempo è stata offerta ad Amadeus, oltre alla prosecuzione della guida dell’access prime time di Rai1 con Affari tuoi e Soliti ignoti, due format che Rai vuole assolutamente tenere, anche un altro importante incarico.

Abbiamo scritto più volte da queste colonne di come la bravura e la maturità artistica di Amadeus sia stata eguagliata se non superata dalla sua abilità nello scoprire talenti e nel misurarsi sulla scelta di contenuti artistici. Lo abbiamo già sottolineato da queste parti e per altro è sotto gli occhi di tutti. Tutto ciò si è visto in questi anni alla guida del Festival di Sanremo e la classifica dei brani più ascoltati e scaricati vengono proprio dal Festival.

La Rai gli offre la guida di una struttura per creare il suo intrattenimento del futuro

Ecco dunque che Rai offrirebbe ad Amadeus la guida di una struttura creativa che crei l’intrattenimento televisivo, digitale e radiofonico del futuro della televisione pubblica. Amadeus quindi metterà il suo fiuto artistico a disposizione della Rai per creare e trovare nuovi format e idee che vadano ad arricchire l’offerta dell’intrattenimento dei canali generalisti della tv pubblica, oltre che di Rai play e di Radio Rai. Un incarico davvero importante per Amadeus che potrà quindi mettere a frutto a 360 gradi la sua bravura nel cercare, trovare e creare contenuti.

Offerta dunque molto allettante quella messa sul tavolo dalla Rai nella trattativa per la sua permanenza nella tv pubblica. Dunque si ad Affari tuoi, si ai Soliti ignoti nell’access di Rai1. Si alle prime serate in arrivo (magari con il suo fratellone Fiorello). Ma anche questo importante incarico, che è anche il riconoscimento della sua creatività, a disposizione del grande pubblico della Rai.

Il bivio di Amadeus

Amadeus dunque di fronte ad un bivio, fra un tranquillo futuro, economicamente molto vantaggioso ed una sfida professionale nel campo creativo, unita alla conferma alla conduzione dei grandi successi dell’access di Rai1. Una scelta che sarà presa, naturalmente, tenendo conto delle esperienze passate. Detto questo, gli amori nella vita non si misurano, si vivono, nonostante tutto, nonostante tutti.