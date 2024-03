Amadeus, in scadenza di contratto alla Rai, è il conduttore più corteggiato. Anche Nove sarebbe interessata al suo ingaggio

Amadeus corteggiato da Nove. Per lui programma quotidiano e un evento musicale (Retroscena TvBlog)

Il volto tv più ambito, corteggiato, inseguito. E’ senza dubbio Amadeus il personaggio centrale di questo inizio 2024. Merito di un Sanremo – l’ennesimo – dai numeri stratosferici e di un appuntamento giornaliero con Affari Tuoi che regala continui record a Rai 1.

Il vero motore di Viale Mazzini, forse addirittura più di Fiorello. E, considerato che il suo contratto con la tv di Stato è in scadenza, non deve e non può stupire il susseguirsi di ammiccamenti ed approcci.

Se la Rai punta a trattenere il suo conduttore di punta, sul fronte delle realtà concorrenti fioccano le proposte, reali o presunte.

Non solo Mediaset, come ipotizzato nei giorni scorsi da Dagospia. Stando a quanto raccolto, a contattare Amadeus sarebbe stata anche Nove. Il gruppo Discovery-Warner Bros, dopo aver ingaggiato Fabio Fazio la passata stagione, ora sognerebbe anche l’approdo dell’ex direttore artistico del Festival.

Per lui si starebbe pensando ad una trasmissione quotidiana legata guarda caso ai game, magari proprio in access prime time o in fascia preserale. Di fianco a questa soluzione ce ne sarebbe in ballo un’altra, ovvero il progetto di un evento a tema musicale.

Non si sa quanto sia avanzata la trattativa, né se questa andrà in porto. Di certo c’è l’interessamento di Discovery, dove Amadeus era già approdato domenica 1° febbraio, intervenendo seppur come semplice ospite insieme a Fiorello nel corso di Che tempo che fa.

L’ultimo allontanamento di Amedeo Umberto Rita Sebastiani dalla Rai risale al lontano 2006 quando, reduce dal successo de L’Eredità, cedette alle lusinghe di Mediaset. L’avventura di Formula Segreta, tuttavia, terminò dopo appena due settimane a causa dei bassissimi ascolti. In seguito ad altre esperienze (1 contro 100 e Canta e vinci), si assistette al rientro in Rai con la ripartenza dal Mezzogiorno in Famiglia di Michele Guardì. Il primo gradino di un lento ma inarrestabile riscatto.