Doveva essere la grande ouverture della stagione dell’intrattenimento di Canale 5. Qualcuno aveva pure ipotizzato le due serate di messa in onda. Due sabati, il 7 ed il 14 settembre in prime time su Canale 5. Stiamo parlando de Il più grande Karaoke d’Italia. Certo, lo scenario che avrebbe dovuto ospitare questo spettacolo musicale certamente è grande e maestoso. Si trattava infatti dell’Arena di Verona, che in questi giorni ospita La Bohème diretta da Alfonso Signorini.

Il più grande karaoke d’Italia, c’è lo stop

Alla conduzione di queste due serate di un format Endemol che prende le basi proprio dal mitico Karaoke dei fratelli Rosario e Beppe Fiorello, c’era sulla carta, o se preferite sulle tastiere dei siti web Michelle Hunziker. Notizia però delle ultime ore, Il più grande karaoke d’Italia è saltato.

Lo spettacolo musicale dunque che avrebbe dovuto rinverdire l’esperienza, travolgente, del Karaoke dei fratelli Fiorello nelle piazze d’Italia ed in onda nell’access time di Italia 1, almeno per questa stagione e per questo autunno non s’ha da fare. Non sappiamo se né ora né mai, come scriveva Alessandro Manzoni nei suoi Promessi sposi a proposito del matrimonio di Renzo e Lucia.

Michelle Hunziker e le serate musicali con i Pooh e Andrea Bocelli

Di certo niente da fare almeno per questo autunno. Michelle Hunziker comunque si potrà consolare con Striscia la notizia insieme all’inseparabile Gerry Scotti, più le due serate musicali con i Pooh ed Andrea Bocelli. Chissà poi, potrebbe davvero arrivare a condurre The Ultimate Entertainer, il format musicale della Fremantle, che potrebbe essere la vera grande novità della stagione dell’intrattenimento di Canale 5.

Ma di tutto questo se ne parlerà più avanti. Per ora registriamo lo stop alle due serate settembrine de Il più grande karaoke d’Italia con Michelle Hunziker su Canale 5. Poi si vedrà.