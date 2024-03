I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ascolti altissimi di Affari tuoi ora, dei Soliti ignoti prima. Sul Festival di Sanremo già si è detto e visto tutto. Dati Auditel altissimi con un riscontro in termini di successo su ogni fronte. A partire dei brani in gara al Festival che hanno dimostrato quanto sia eccellente il lavoro come direttore artistico del Festival di Amadeus, come abbiamo avuto modo di appurare anche da queste colonne.

Amadeus ed il rinnovo del contratto con Rai

Ovvio e naturale dunque che Rai abbia deciso di non farsi scappare un professionista del genere. Sia nelle vesti di conduttore, ma anche e forse sopratutto, nelle vesti di sarto dei programmi che conduce. E’ ormai acclarato il fatto di come Amadeus lavori alla confezione dell’abito che propone al pubblico televisivo, non solo con la sua conduzione, ma anche sulla scelta dei contenuti. Chiarissimo l’esempio del Festival dove ha scelto cantanti e canzoni, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

La richiesta Rai di proseguire con il Festival di Sanremo

Proprio nelle scorse ore sono iniziati gli incontri fra l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e Amadeus per discutere il rinnovo del contratto del conduttore. Presente anche il direttore generale Giampaolo Rossi. La richiesta dei massimi vertici Rai rivolta ad Amadeus è stata di proseguire per altri due anni con il Festival di Sanremo (caro Fiorello preparati per una telefonata del tuo fratellone) oltre naturalmente alla conduzione di Affari tuoi e Soliti ignoti. Programmi pure questi di cui si sta discutendo per un necessario rinnovo.

La prossima settimana proseguiranno gli incontri fra Rai e Amadeus per il rinnovo del contratto del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, vedremo gli sviluppi.