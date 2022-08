Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una docu-serie, che vede la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, in onda su Rai 3.

A partire da agosto 2022, andrà in onda la quinta stagione della docu-serie che documenta i viaggi della guarigione di giovani pazienti all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mostrando lo sforzo quotidiano di medici, infermieri e tutto il resto del personale. Federica Sciarelli incontrerà e intervisterà questi pazienti, insieme ai medici e ai loro familiari.

Dottori in Corsia è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by Me in collaborazione con Rai Fiction, e realizzata in collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, scritta da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti e Andrea Felici, con la regia a cura di Giacomo Del Buono.

Quando va in onda Dottori in Corsia?

La quinta stagione della docu-serie andrà in onda da lunedì 29 agosto 2022, su Rai 3, a partire dalle ore 23:15.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile vederlo anche dopo la messa in onda.

Dottori in Corsia: cast

La nuova stagione della docu-serie porterà in primo piano l’attualità, con la guerra in Ucraina, ancora in corso.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando bambini e le loro famiglie, provenienti dai territori maggiormente colpiti dal conflitto, nelle proprie strutture.

Dottori in Corsia: Lidia e Kateryina

Nella prima puntata, verrà raccontata la storia di Lidia e Kateryina, due bambine ucraine.

La famiglia di Lidia, nel tentativo di fuggire da Kiev in auto, è stata colpita da una serie di colpi esplosi dall’esercito russo. Lidia, nel giorno del suo compleanno, ha perso la sua sorella minore ed è rimasta gravemente ferita alla testa.

Lidia ha ricevuto un primo soccorso nell’ospedale da campo più vicino, grazie all’intervento del padre Sergeii, ma a causa delle sue gravi condizioni, quest’ultimo è partito alla volta dell’Italia insieme alla figlia, lasciando in Ucraina il resto della famiglia.

Kateryina, invece, bambina di appena 7 anni, stava giocando nel suo appartamento nei pressi di Buča quando una bomba ha distrutto la sua casa, uccidendo la madre e il fratello. Anche lei ha ricevuto un primo soccorso in Ucraina ma, successivamente, una onlus ha portato lei e il padre Anatolji in Italia.

All’ospedale, Kateryina ha conosciuto Lidia.

Dottori in Corsia: Emma

La protagonista di un’altra puntata sarà Emma, 9 anni, colpita da un’emorragia cerebrale e sottoposta a due interventi. Dopo lunghi mesi di riabilitazione, Emma, stando ai medici, ha avuto un recupero definito “miracoloso”.

Dottori in Corsia: Davide

Davide, 6 anni, invece, è un bambino arrivato dalla Sicilia per affrontare un’operazione molto complessa e rischiosa, a causa della sua rara malformazione.

Dottori in Corsia: Valerio

Valerio, invece, tra i protagonisti della precedente stagione, apparirà anche in questa nuova stagione della docu-serie. Dopo aver ricevuto il trapianto di cuore, Valerio ha iniziato una nuova vita, riprendendo anche a giocare a calcio e non rinunciando alla sua passione per la cucina romana.

Dottori in Corsia: Ludovica e Arianna

La docu-serie racconterà anche l’amicizia tra Ludovica e Arianna, due ragazze di vent’anni affette dalla stessa patologia, il nevo gigante congenito, che affrontano da quando sono nate, con oltre 30 operazioni. La loro amicizia è iniziata quando le due ragazze erano bambine ed è servita loro per affrontare con maggiore forza il percorso verso la guarigione.

Dottori in Corsia: Cristian e Francesco

Una puntata speciale di questa stagione, infine, sarà dedicata al reparto di Chirurgia Neonatale, dove i bambini appena nati vengono curati da un’equipe di medici guidati dal prof. Bagolan. I protagonisti di questa puntata saranno i neonati Cristian e Francesco, arrivati in ospedale rispettivamente per un’ernia diaframmatica e per un’atresia esofagea.