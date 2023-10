Incidente pullman Mestre: l’edizione straordinaria del Tg1, le finestre di Rete4, Tgcom24, Sky Tg24

Oggi, attorno alle 19.45, un autobus turistico, a Mestre (in provincia di Venezia) è caduto dal cavalcavia della Vempa, toccando i fili elettrici e prendendo fuoco. Al momento si contano 21 morti e 15 feriti ma i vigili del fuoco stanno ancora scavando, tra le macerie, per cercare persone in vita. La linea ferroviaria, al momento, è stata interrotta, per permettere ai soccorritori di raggiungere agevolmente i luoghi della tragedia.

Anche la tv ha seguito, con trepidazione, la vicenda.

Subito dopo ‘Affari tuoi’, il Tg1 ha lanciato un’edizione straordinaria, condotta da Alessio Zucchini, per seguire, assieme all’inviata Federica Riva, quello che sta accadendo, in tempo reale, in città. Aggiornamenti, la voce dei testimoni, i primi commenti dei rappresentanti del mondo istituzionale e l’intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per fare un primo bilancio sugli eventi dolorosi. Al termine della finestra informativa, durata circa venti minuti, la programmazione della rete ammiraglia Rai, è proseguita normalmente con la messa in onda del previsto appuntamento con Morgane Detective Geniale.

Anche Tg2 Post di Manuela Moreno ha lasciato ampio spazio alla catastrofe passando la linea, con qualche minuto di ritardo, a ‘Belve’ di Francesca Fagnani. Nicola Porro con ‘Stasera Italia’ e ‘E’ sempre Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, attraverso immagini, collegamenti in diretta, hanno informato i telespettatori sull’evoluzione della sciagura. La giornalista di Rete4, nel corso della puntata, ha ospitato anche il viceministro e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sta seguendo attentamente i fatti.

Tgcom24, Rai News 24 e Sky Tg24 restano la finestra privilegiata per restare costantemente informati sull’incidente a Mestre.

Incidente Pullman Mestre: il cordoglio di Meloni, Mattarella e Brugnaro

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di #Mestre che ha causato numerose vittime — Quirinale (@Quirinale) October 3, 2023

