Victoria Cabello è tornata in tv, e non possiamo non essere contenti. Dopo la vittoria a Pechino Express 2022, lei e il suo fidato compagno di viaggio Paride Vitale (in gara con il nome de “I Pazzeschi”) si rimettono alla prova con Viaggi Pazzeschi, il programma di Tv8 che li porta a visitare alcune delle città maggiormente scelte come mete turistiche, dando però consigli su come visitarle senza seguire i soliti tour turistici. Pronti a partire? Proseguite nella lettura!

Viaggi Pazzeschi, puntate

Prima puntata, 23 maggio 2023

Episodio 1

Victoria e Paride sono in Finlandia, un viaggio fra i ghiacci della Lapponia, la scena heavy metal di Helsinki e la ricerca dell’aurora boreale.

Episodio 2

La coppia parte alla volta di Parigi, un viaggio tra mondi sotterranei, una Senna inaspettata e balli acrobatici.

Viaggi Pazzeschi, quando va in onda?

Il nuovo programma di Victoria Cabello va in onda a partire da martedì 23 maggio 2023 dalle 21:25 alle 00:05.

Viaggi Pazzeschi, repliche

Per ora, non sono previste repliche del programma durante la settimana, ma Tv8 potrebbe decidere di mandarle in onda in altre fasce orarie nelle prossime settimane.

Viaggi Pazzeschi, cosa è?

Forti della loro esperienza da vincitori a Pechino Express, Victoria e Paride si rimettono in viaggio, per visitare Madrid, Parigi, Berlino, Liverpool, Helsinki e per un tour del Marocco. In ogni tappa la coppia incontra tre “locals”, ovvero tre italiani ed italiane che li portano in alcuni luoghi che considerano unici e assolutamente da visitare per scoprire la vera anima della città. Al termine di ogni puntata, la coppia deve decidere quale tra i tre locals è riuscito a regalargli l’esperienza più bella. Al vincitore va un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.

Viaggi Pazzeschi, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di Viaggi Pazzeschi sono sei, ciascuna della durata di circa 60 minuti. Il programma va in onda ogni martedì su Tv8 con due puntate a sera, quindi per tre settimane: l’ultima puntata della prima edizione è trasmessa il 6 giugno.

Viaggi Pazzeschi, conduttori

Alla guida del programma ci sono Victoria Cabello e Paride Vitale, coppia già vista in tv come concorrente e vincitrice di Pechino Express.

Viaggi Pazzeschi, Victoria Cabello

Victoria Cabello, nata a Londra nel 1975, si è fatta conoscere al pubblico televisivo grazie ad Mtv, per cui ha condotto numerosi programmi. A Mediaset è stata invece inviata de Le Iene, mentre per La 7 ha presentato Victor Victoria.

Il passaggio in Rai -dopo la co-conduzione del Festival di Sanremo 2006– è avvenuto nel 2011, conducendo per due stagioni Quelli che il calcio; nel 2014, invece, entra nella giuria di X Factor, in cui resta per un’edizione. Si è quindi allontanata dalla tv per qualche anno, per motivi di salute: come dichiarato da lei stessa è stata infatti affetta dalla malattia di Lyme. Il ritorno in tv nel 2017 su WH1, con Introducing Fabri Fibra with Victoria Cabello; quindi varie partecipazioni, fino a Pechino Express.

Viaggi Pazzeschi, Paride Vitale

Paride Vitale, nato a L’Aquila nel 1977, è laureato in Economia. Si è sempre occupato di pubbliche relazioni, diventando poi responsabile degli eventi sul territorio per Sky e poi responsabile della gestione delle pubbliche relazioni dell’amministratore delegato Tom Mockridge. Nel 2011 ha invece fondato un’agenzia di comunicazione a Milano, che porta il suo nome. La popolarità in tv è arrivata nel 2022, grazie alla sua partecipazione con Victoria Cabello, di cui è amico da anni, a Pechino Express.

Viaggi Pazzeschi, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Viaggi Pazzeschi in streaming sul sito ufficiale di Tv8, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere su Sky Go per gli abbonati e su NOW.