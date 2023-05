Victoria Cabello (con Paride Vitale) a Tvblog: “Viaggi Pazzeschi? Ci siamo messi in gioco” (video)

A poche ore dal debutto, abbiamo incontrato Victoria Cabello e Paride Vitale, protagonisti di ‘Viaggi Pazzeschi’, il travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia, in onda da, stasera, in prima serata, su Tv8. Dai ‘Pazzeschi’, vincitori della scorsa edizione di ‘Pechino Express’, abbiamo cercato di raccogliere anticipazioni, retroscena di un programma molto atteso dagli amanti della tv.

Victoria Cabello Viaggi Pazzeschi su Tv8, con Victoria Cabello e Paride Vitale: puntate Helsinki e Parigi, anticipazioni, dove vederlo

Vorrei partire dal titolo, Viaggi Pazzeschi. Oltre ai due protagonisti, cosa ci sarà di ‘pazzesco’ in questo programma?

Cabello: “Di pazzesco ci saranno le esperienze che faremo attraverso persone italiane che vivono all’estero che si chiamano ‘locals’. Ci faranno entrare nel loro mondo e nei meandri delle loro città che visitiamo attraverso delle esperienze pazzesche, non convenzionali. Non le cose classiche che troveresti, normalmente, su una guida turistica sensata. Le nostre, sono per lo più orrende. Però, proprio per questo, divertenti da fare…”

Vitale: “Abbiamo pure esagerato. Finita la prova, lo spettatore può proprio trovare le informazioni per rifarla….”

Cabello: “Le tips…”

Vitale: “…Per chi fosse masochista come noi…”

Cabello: “… appunto questo è un programma per masochisti”

La coppia è giusta, quindi…:

Cabello: “Secondo me, è giustissima. Non conosco una coppia più masochista della nostra…”

Vitale: “E’ anche il viaggio della speranza. Se l’abbiamo fatto io e lei è una speranza per tutti. Abbiamo fatto delle cose veramente pazzesche”.

C’è qualche aspetto o ricordo di questa esperienza che vi portate di questa esperienza come singolo/a e/o come coppia?

Cabello: “Gli incubi la notte. Ripenso ad alcune cose che abbiamo fatto e che mai, e dico mai, mi sarei mai immaginata di fare nella vita. Soprattutto in televisione. Perché alcune sono molto provanti dal punto di vista psicologico. Ci siamo messi in gioco, ci siamo messi a nudo moltissimo. Divertiti, a volte no. E’ il bello di finire in balia di persone che non conosci…”

Vitale: “Il mio ricordo, invece, è la Vicky che urla Paride a ripetizione, senza fine, spesso con me ad un metro di distanza…”

Cabello: “Questo capita, da sempre, nella vita…”

Nella vostra vita, vi sarà capitato di visitare alcune (se non tutte) le città di ‘Viaggi pazzeschi’. In questa forma più ‘demenziale’ e particolare’ di viaggio, avete riscontrato aspetti inediti che, da turista classico, non si colgono a primo impatto?

Cabello: “Io non le avevo visitate tutte. Neanche Paride, credo. La cosa sconvolgente è quella di trovarsi in un luogo che credi di conoscere, che hai già visto, che hai già visitato e, poi, scoprire che hanno usi e costumi o delle cose che non ti immaginavi. Per esempio, senza spoilerare troppo, abbiamo scoperto che i tedeschi non sono freddi ma sono persone molto calorose e divertenti. Non me l’aspettavo. Ci hanno aperto un mondo, completamente diverso”

Vitale: “Soprattutto scoprire la città con qualcuno che ci vive e che ha voglia di far scoprire anche il suo punto di vista della città, che di solito, è pazzo, è stupendo. E’ un altro modo di scoprire la città…”

Cabello: “E’ quello il senso, avere delle persone sul posto che ti portano in mondi che ignoravi completamente. Folli, io ci farei immediatamente una guida. Sai, i viaggi brutti? Eccoci”

Solitamente, noi redattori di Tvblog, facciamo le recensioni dei programmi. Questa volta, voglio passare la palla a voi. Mi dite un motivo per guardare Viaggi Pazzeschi?

Cabello: “E’ sicuramente il programma più brutto della televisione di quest’anno. Volete perderlo?! Non credo. Io lo guarderei subito”

A questo punto, si può criticare facilmente…:

Cabello: “Vi diamo dei ganci… anche sui social scatenatevi. Ce ne è davvero per tutti. Credo che si divertiranno molto su Twitter. Io tra l’altro non vedo l’ora di seguirla in diretta. Sarò anche su Twitter…”

Vitale: “E anche per chi ha una carriera… come perderla. Io credo che, dopo questo programma, perderò tutti i clienti della mia agenzia”

Sbirciando nelle scorse ore, il tuo profilo Instagram, hai festeggiato il ritorno su Tv8 della Gialappa’s che hanno deciso di alternare una presenza femminile in ogni puntata. Vorresti lavorare con loro?

Cabello: “Ho lavorato con loro una volta. Non essendo una gnocca, mi hanno chiamata a fare la radio. Giustamente (ride, ndb). Ed è stata una delle esperienze più belle della vita a livello professionale. Sono stata inviata, per Radio Rai, per loro, a Sanremo. Loro erano in studio ed io ho fatto tutto il backstage nel Sanremo di Bonolis in conduzione con la Felini (Federica, ndb) che vi ricorderete sicuramente. Io li amo alla follia, sono amici, gli voglio bene. Sono così felice del loro ritorno e del successo meritatissimo. Sono tornati in grande spolvero e con quello che sanno fare meglio… E tra l’altro posso anticiparla?”

Settimana prossima, è prevista la presenza di Melissa Satta. Nelle prossime puntate, potrebbe esserci una conduttrice di nome Victoria Cabello?:

Cabello: “Tra Victoria Cabello e Melissa Satta, io sceglierei Melissa Satta”

La dimensione dei viaggi è quella con cui sei ritornata al grande pubblico dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo. Ammetto di essere un grande fan di Victor Victoria ti piacerebbe ritornare al timone di un one late show?

Cabello: “La seconda serata è praticamente UnoMattina. Forse potrei tornare con UnoMattina completamente matto. Tanto l’orario è quello della seconda serata. E’ il mio primo amore, io amo quella dimensione da fare in studio. Però, adesso, avevo veramente voglia di buttarmi su altro. Quello l’ho fatto per tanti anni e so che mi piace. Pechino Express ha aperto dei chakra. Essere una Licia Colò ma con i capelli stirati e scema. Questa è la versione di Viaggi Pazzeschi. Sono contenta perché credo che mi assomigli molto questo programma e di aver portato me con il mio tono di voce. Quindi chi lo sa. Spero che piaccia anche a voi”

Nel video, posizionato all’interno del post, trovate le dichiarazioni complete.