Victoria Cabello e Paride Vitale a Tvblog: “Pechino Express 2022? E’ stato bellissimo farlo insieme” (video)

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Victoria Cabello e Paride Vitale, la coppia dei #pazzeschi per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Cosa vi ha spinto a partecipare a Pechino Express?

Cabello: “Non di certo i soldi (ride. ndb). La follia, la voglia di tornare a fare televisione per quanto mi riguarda. La voglia di creare un nuovo mostro, Paride. Contenta di averlo fatto”.

Come è stato vivere questa avventura in coppia?

Cabello: “Noi abbiamo fatto già tanti Pechino insieme nella nostra vita. Siamo amici che viaggiano da tanti anni insieme. Non così estremo”.

Vitale: “Siamo entrati anche in un hotel di notte scroccando una camera gratis”.

Il ricordo più bello di questa esperienza?

Vitale: “Faccio un po’ il romantico. Il tempo passato con la Vicky. Un viaggio così bello, così estremo, così forte emotivamente e fisicamente, che come diceva Vicky è tutto stupendo e orrendo. Se non l’avessi fatto con Vicky sarebbe stato solo orrendo”.

Cabello: “Io sottoscrivo. Anche per me, in realtà, è stato bellissimo farlo con Paride. E’ l’unica persona abbastanza matta da accettare una follia del genere. Sapevo che lui sarebbe stata la persona giustissima. Mi conosce nel bene e nel male. Soprattutto nel male (ride, ndb). Non ci sono state sorprese”.

Vitale: “Però mi hai rovinato la carriera”

Cabello: “Grande divertimento. Quando sai di viaggiare con un amico che puoi mandare a fan..lo e riprenderti dopo tre secondi, vuol dire che stai viaggiando con la persona giusta. Soprattutto se stai facendo Pechino”.

Grazie a Domenico d'Alessandro e Tatum Bartoli per la realizzazione delle video interviste. E a Marco Salaris per il montaggio dei filmati.