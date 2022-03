Victoria Cabello da Pechino Express al Grande Fratello Vip? Il video ironico e la risposta di Barù

Victoria Cabello, protagonista dell’ultima stagione di ‘Pechino Express’, in onda, ogni giovedì, in prima serata, su Sky Uno, si conferma campionessa di ironia. Nell’ultimo video, postato sul proprio account Instagram, la conduttrice racconta uno spaccato inedito del suo viaggio in Medio Oriente e sul fatto che, dopo anni di assenza dalla tv, qualcuno/a fatica a riconoscerla:

Non mi fissare, non è giornata. Hai visto la puntata di Pechino Express? Imbarazzante. Ieri un tizio ci dà un passaggio e dice: ‘Chiamo mio cugino in Italia’. Dico: “Perfetto. Mi gioco la carta… sono famosa così ci dà un passaggio più lungo’. Lo chiamo in Facetime, tiro già la mascherina e gli dico: ‘Ciao Sono Victoria Cabello. E lui: “Chi?!”. Un’umiliazione. Tu non puoi capire. Ormai non mi caxa più nessuno. Sono caduta in bassissimo. Alexa cosa vuol dire secondo te?!

La viaggiatrice chiede consiglio al noto dispositivo digitale per trovare una soluzione:

C’è una sola risposta possibile. Grande Fratello Vip.

La reazione esilarante della Cabello, però, non si è fatta attendere:

Ma vaffancxlo.

Quello che, però, ha attirato l’attenzione degli internauti è lo scambio di battute tra Victoria e Barù, reduce dall’esperienza come inquilino della casa di Cinecittà:

Barù: “Te lo consiglio si sta benissimo”

Cabello: “A infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks.

Adoro la tua ironia SBARU”

Pechino Express Victoria Cabello e Paride Vitale a Tvblog: “Pechino Express 2022? E’ stato bellissimo farlo insieme” (video)

Accetterà il consiglio?