La nona edizione di Pechino Express (la prima di produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia) ha i suoi vincitori e sono Victoria Cabello e Paride Vitale, la coppia dei Pazzeschi. Dopo 7000 chilometri corsi tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, ad incoronare i vincitori è lo splendido scenario di Dubai.

A contendersi la vittoria insieme ai pazzeschi anche Madre e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Sulla cima di uno dei numerosi grattacieli della metropoli, Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio (guidatori in tandem di questa edizione in una staffetta inedita fino all’ultima tappa) hanno mostrato quattro persone che rappresentano i paesi attraversati. Per scoprire la coppia vincitrice, dopo aver schiacciato una sfera le due coppie hanno scoperto man mano i loro volti uno dopo l’altro, solo chi ha avuto la meglio ha potuto vedere tutte e quattro le persone illuminate.

I pazzeschi devolveranno interamente il montepremi finale a sostegno di Medici Senza Frontiere, ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione.

Madre e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni hanno commentato con l’amaro in bocca: “Siamo molto dispiaciute di non aver vinto, eravamo lì. Accettiamo comunque con grande sportività perché niente ci può togliere l’esperienza che abbiamo vissuto“. Terza posizione per Fru e Aurora Leone dei The Jackal ribattezzata per quest’avventura come gli sciacalli, il viaggio verso il gran finale di Pechino Express si è interrotto nella tappa intermedia.

Pechino Express, i vincitori delle passate edizioni

I pazzeschi Victoria e Paride si aggiungono alla lista dei vincitori della storia di Pechino Express. Una lista che inizia a diventare piuttosto corposa. Facciamo un ripasso delle coppie vincitrici fino ad ora: