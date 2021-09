Pechino Express è l’adventure show giunto alla nona edizione prodotto da Banijay Italia e in onda per la prima volta su Sky nel 2022. A condurre il programma sarà Costantino della Gherardesca per l’ottava volta consecutiva.

Pechino Express 2022: cast

Domenica 26 settembre 2021 Sky ha reso note le dieci coppie e quindi i concorrenti che prenderanno parte all’avventura:

Gli atletici: Alex Schwazer (marciatore e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008) e Bruno Fabbri (Medico sportivo)

(marciatore e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008) e (Medico sportivo) Padre e figlio: Ciro Ferrara (Ex calciatore e allenatore) e Giovambattista Ferrara (terzo figlio di Ciro)

(Ex calciatore e allenatore) e (terzo figlio di Ciro) Gli scienziati: Barbascura X (chimico, scrittore, YouTuber e musicista) e Andrea Boscherini (esperto in scienze naturali)

(chimico, scrittore, YouTuber e musicista) e (esperto in scienze naturali) I Fidanzatini: Rita Rusic (produttrice cinematografica, attrice e modella) con il compagno Cristiano di Luzio (imprenditore)

(produttrice cinematografica, attrice e modella) con il compagno (imprenditore) Le Tik Toker: Anna Ciati (22 anni) e Giulia Paglianiti (20 anni) influencer con oltre un milione di follower.

(22 anni) e (20 anni) influencer con oltre un milione di follower. I pazzeschi: Victoria Cabello (conduttrice) e Paride Vitale (si occupa di consulenza in strategie di comunicazione)

(conduttrice) e (si occupa di consulenza in strategie di comunicazione) Gli sciacalli: Gianluca Colucci in arte Fru (attore comico) e Aurora Leone (attrice comica)

(attore comico) e (attrice comica) Italia-Brasile: Nikita Pelizon (modella e intervistatrice) ed Helena Prestes (modella e attrice di origine brasiliana)

(modella e intervistatrice) ed (modella e attrice di origine brasiliana) Gli indipendenti: Bugo (cantautore e musicista) e Cristian Dondi (migliore amico di Bugo)

(cantautore e musicista) e (migliore amico di Bugo) Mamma e figlia: Natasha Stefanenko (ex modella, attrice e conduttrice) e Sasha Sabbioni (studentessa in Economics and Management)

Pechino Express 2022: percorso

Per questa edizione il viaggio sarà nel Medio Oriente e toccherà quattro stati: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Si partirà dalla Cappadocia per attraversare Istanbul, raggiungere Samarcanda lungo la Via della Seta. Oltre questi luoghi, i concorrenti scopriranno Petra fino ad arrivare a Dubai

Pechino Express 2022: regolamento

Per il percorso, ogni concorrente ha a disposizione il minimo occorrente per poter affrontare il viaggio e un euro al giorno in valuta locale che potrà usare per qualsiasi necessità. Le coppie non possono utilizzare il denaro per pagare i mezzi di trasporto.

La novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.

Sui percorsi vengono inseriti dei traguardi intermedi che concludono la prima parte della tappa di puntata. Per raggiungerli dovranno realizzare delle missioni, giunti all’intermedio, le prime tre coppie in ordine di arrivo affrontano una prova immunità. La coppia che vince la prova immunità ha diritto ad un bonus.

La seconda parte del percorso porta al traguardo finale dove si rivela la coppia vincitrice della puntata che vince una somma in denaro da devolvere ad un’associazione benefica. In più questi ultimi hanno la possibilità di eliminare una delle due coppie arrivate per ultime alla fine della tappa.

Pechino Express 2022: quando inizia

La nona edizione andrà in onda nel corso del 2022 su Sky Uno.