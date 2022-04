La coppia si riunisce, non è in competizione con il resto dei concorrenti di Pechino Express 2022, ma poco ci manca. Costantino della Gherardesca dopo tre puntate assente in seguito ad un infortunio (cui sono seguiti dei controlli doverosi) è tornato al suo posto sostituito per lo stesso numero di appuntamenti da Enzo Miccio, già ex concorrente del programma. Alla fine dell’ultima tappa in Giordania, i viaggiatori si sono ritrovati ad Amman per i verdetti finali e dunque sia per scoprire chi sono i vincitori della puntata (Italia-Brasile) e chi le coppie a rischio eliminazione (a lasciare l’adventure show sono stati gli indipendenti Bugo e Cristian Dondi).

Enzo Miccio è davanti ai concorrenti, dietro di lui ci sono sei emiri messi di spalle per non farsi scoprire. Con la scusa di un colpo di scena (“Solo uno di loro verrà con noi negli Emirati Arabi“) li fa girare uno ad uno fino a scoprire il quarto emiro misterioso: Costantino “E’ tornato il vostro comandante” esclama Miccio. Il conduttore ufficiale e il suo supplente si abbracciano, i concorrenti sorpresi applaudono al ritorno capendo che per lui è il momento di ricominciare il viaggio giunto quasi alla sua meta.

Tra due giovedì infatti andrà in scena la finale, destinazione: Dubai. La conduzione a questo punto – e per la prima volta nella storia di Pechino Express – continuerà ‘in tandem’. Enzo Miccio e Costantino saranno insieme anche nelle prossime due puntate “Dovrete abituarvi perché vi diremo le cose due volte. D’ora in avanti condurremo insieme” annuncia della Gherardesca.

C’è da evidenziare un dettaglio che non è da sottovalutare: Miccio in queste settimane di supplenza si è saputo ambientare alla perfezione nel mood di Pechino Express facendo da collante alla gara con lo stile più adeguato, roba mica da trascurare. Costantino ed Enzo insieme, un duo che non fa male al programma, anzi, regala una chiave ancor più irriverente, sarcastica e con quella sana cattiveria che basta per rendere più graffiante il racconto.

Rieccomi ✨ avevate qualche dubbio? D’altronde sarò sempre una vecchia maga.#pechinoexpress pic.twitter.com/FZcWQCqHTL — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) April 28, 2022

Foto – Twitter: @CdGherardesca