Jake La Furia è riconfermato all’interno della giuria di XFactor, ma il rapper è pronto per il salto di qualità in tv. Quel che ha saputo costruire, anche in qualità di speaker radiofonico, è un valore aggiunto da coltivare.

Jake La Furia è pronto per un suo programma in televisione: XFactor ha creato un altro jolly del piccolo schermo

Jake La Furia tornerà a essere parte della giuria di XFactor, ma la notizia vera è un’altra. Il pubblico non può più fare a meno di lui, probabilmente è una sensazione a cui – grazie alla musica – era abituato. L’esigenza della platea, stavolta, è di tipo televisivo. Jake in giuria a XFactor è un outsider. Un jolly che non sa bene cosa può creare in ogni puntata, ma lo fa ugualmente con risultati importanti e imprevedibili.

Non si tratta di mettere in discussione le sue competenze musicali, semmai bisogna valorizzare la sua attitudine televisiva. Un uomo, una risorsa. Soprattutto quando le telecamere sono accese. Le scorse audizioni della trasmissione musicale più nota del recente passato si sono animate anche grazie alle sue trovate: battute, frecciatine, tormentoni e sketch di vario genere con gli altri giudici. Jake La Furia si diverte a essere showman e, con le dovute proporzioni, ci riesce.

Jake La Furia e la televisione: binomio più che possibile

Un eclettismo che funziona anche in altri contesti: si veda la puntata del GialappaShow in cui ha scelto di stravolgere le regole del co-conduttore perfetto, mettendosi in gioco in prima persona. Il risultato è stato un esperimento televisivo riuscito fuori dagli schemi, ma talmente accurato da non poterne più fare a meno. Suona come un ossimoro, ma mediaticamente è la verità. Jake La Furia funziona perchè ogni parola che dice, ogni commento che formula in televisione, diventa una sentenza talmente vera e determinante da risultare simpatica e al tempo stesso irrinunciabile.

Se non basta la presenza televisiva a confermare un talento in erba del piccolo schermo, allora è possibile fare tappa a Radio 105. La Furia è speaker radiofonico e conduce un programma ben preciso sull’emittente radiofonica del gruppo Mediaset. Con lui ci sono Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Inizialmente è nato tutto come una scommessa, attualmente il programma è fra i più ascoltati della radio in questione. Il motivo è semplice: Jake La Furia porta una ventata di freschezza che nessuno si aspettava, probabilmente nemmeno gli stessi ascoltatori che si sono inizialmente sintonizzati per curiosità e oggi non riescono più a cambiare canale.

Oltre il XFactor

Ragion per cui, tra le altre cose, è uno dei volti all’interno del programma condotto da Enrico Papi: Sarabanda Celebrity, infatti, può contare sul rapper e ormai sempre più star televisiva perchè non solo è dirompente, ma risulta essere anche originale e mai scontato. Sia nelle battute, ma anche nelle risposte che fornisce passaggio dopo passaggio. La strada da fare, in tv, è ancora lunga ma nell’epoca in cui si rischia poco e non c’è spazio – dicono – per esperimenti Jake La Furia è una manna dal cielo.

Quella “scheggia impazzita” che, attraverso simpatia, ilarità e giudizi pungenti, può animare ogni singolo blocco di trasmissione. In radio e in tv. Allora, se tra una pubblicità e l’altra è giusto alimentare riflessioni, è opportuno pensare a Jake non più come una sorpresa da gestire, ma al pari di una conferma da valorizzare. XFactor l’ha già fatto piazzandolo, con merito, per un altro anno al tavolo dei giudici. Non è detto, però, che nel prossimo futuro non possa avere un contesto tutto suo (televisivamente parlando) in cui esprimersi.

Futuro sul piccolo schermo

Cucire un abito catodico addosso a Jake La Furia, oggi, vorrebbe dire cercare di guardare avanti con un azzardo che potrebbe ripagare più del dovuto. Non resta, dunque, altro da fare che essere lungimiranti e dare un microfono a chi per tanto tempo lo ha già utilizzato solo per cantare. La parola, però, può diventare molto potente anche senza una base sotto. La Furia comincia a capirlo e il pubblico, nella sua capacità di scelte e altrettanta curiosità, ringrazia.