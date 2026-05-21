Sarabanda, da certezza in access prime time a sorpresa dell’estate: “mooseca” e divertimento in tv

Sarabanda torna in tv con la versione Celebrity, ma il quiz condotto da Enrico Papi è uno dei più longevi del piccolo schermo. La storia della trasmissione ha segnato un’epoca tra metà anni Novanta e inizi degli anni Duemila.

Sarabanda ha anticipato la formula odierna dei game show. Nel 1997 c’era una liturgia diversa in merito ai quiz: il linguaggio era più istituzionale e meno colloquiale. Tutto era basato esclusivamente sul talento e l’abilità dei partecipanti. Enrico Papi, su Mediaset, ha stravolto questo canone aggiungendo dell’altro.

Il talento dei concorrenti andava di pari passo a qualche caratteristica peculiare appartenente a ciascuno. A fare da cornice a tale assunto c’era la musica, anzi “mooseca”, come si diverte a dire il noto presentatore. Nasce così un gioco divenuto iconico nel tempo. Sarabanda prende le mosse da quel che, inizialmente, era Il Musichiere di Mario Riva. L’importante era giocare a tempo di musica, indovinare le canzoni e dimostrare abilità. Mediaset, con l’apporto di Enrico Papi, però, non ha voluto guardare solo all’Italia.

Sarabanda torna in tv

Cologno Monzese, nello specifico, si è ispirato all’America con il programma Name That Tune. Il quale con Harry Salter, sulla NBC, non solo aveva segnato un’epoca ma stava influenzando generazioni in diversi Paesi del mondo. Papi, in Italia, ci ha aggiunto la componente Varietà. I concorrenti di Sarabanda, infatti, oltre a misurarsi con i giochi musicali – dal 7×30 all’asta musicale – erano protagonisti di divertenti siparietti che ogni giorno alimentavano una narrazione diversa in parallelo agli equilibri del quiz.

I soprannomi e le caratteristiche di ciascuno dei presenti servivano ad alimentare retroscena veri o presunti per alzare il termometro delle emozioni e garantire anche una buona dose di curiosità al pubblico da casa. Dal 1997 al 2005 il programma di Italia Uno è stato una certezza per gli appassionati garantendo ascolti particolarmente alti e anche il montepremi in palio, per i concorrenti, era piuttosto sostanzioso. Il format, poi, nel tempo, prese altre strade che – sia sul piano degli ascolti che in ambito narrativo – non riuscirono più a eguagliare i fasti di metà anni Novanta e primi anni Duemila.

Storia della “mooseca” televisiva

Ci fu addirittura un periodo in cui Sarabanda venne condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I risultati furono altalenanti con Sarabanda – Scala e Vinci e Super Sarabanda. Una trovata che ha accontentato in parte il pubblico a casa perchè la forza della versione classica del programma era (e resta) la capacità di Enrico Papi e dei suoi autori di trasformare ogni attimo di gioco in una sotto trama con un “romanticismo” scanzonato e un’ironia da strapazzo che, talvolta, ha anche perso di vista (non troppo) il politicamente corretto.

Le litigate in diretta fra Il Tigre e L’Uomo Gatto, riscopertosi anche tedoforo in occasione di Milano-Cortina 2026, sono una testimonianza. I balletti di Coccinella, le improvvisate di Allegria, le doti tecniche de La Professora e l’orecchio assoluto di Valentina. Tutte situazioni su cui Papi sapeva scherzare riuscendo ad alimentare un racconto nazional popolare tra goliardia e incredulità. Sarabanda, nato per quel che oggi viene definito access prime time, è uno dei programmi più longevi del piccolo schermo.

I vip al centro del format storico

Il format vanta ben 1828 puntate totali: 1799 puntate preserali negli anni, di cui 50 speciali, con ben 29 appuntamenti in prime time. Il resto degli slot sono tutte versioni del programma ispirate all’originale. Attualmente la “mooseca” cambia, ma non si spegne. Enrico Papi, dopo aver trovato gloria e consensi nel preserale, torna in prime time con la versione Celebrity. Sarabanda avrà i vip a contendersi il titolo di campione o campionessa del gioco. Una trovata che potrebbe animare l’estate televisiva.

Il conduttore ha dimostrato di saper “rinfrescare” tra note e divertimento le serate afose degli italiani. L’esempio più recente in tal senso è stato Tilt – Tieni il Tempo. Programma in cui ha partecipato, mettendo a disposizione del pubblico competenza e divertimento, anche il compianto Maestro Peppe Vessicchio. Ora la musica torna protagonista con un grande classico e tanti volti noti a fare da cornice, nella speranza che le risate e le curiosità non manchino.

Mediaset e il futuro del quiz

Tutto dipenderà dagli ascolti: se il programma andrà bene, Mediaset potrà anche pensare a un futuro diverso per il quiz con Enrico Papi. Il quale alimenta goliardia ed estro già in radio, per il gruppo di Cologno Monzese, con Gli Squizzati di Radio 105 insieme a Lodovica Comello. Il suo habitat naturale, però, resta la televisione e Sarabanda è il suo regno. I telespettatori auspicano sempre di riuscire a trovare l’erede di Tiramisù o Piripicchio. Impresa difficile, ma non impossibile.