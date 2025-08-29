Sarabanda, chiude con un trionfo: 126mila euro per Scacco Matto | Chi è il savonese Marco Briano

Giovedì sera Marco Briano, 26enne savonese, vince 126mila euro e porta a casa il jackpot di Sarabanda, unico al momento a conquistare il montepremi della storica trasmissione che è tornata in palinsesto dopo quasi trent’anni Giovedì sera Marco Briano, 26enne savonese, vince 126mila euro e porta a casa il jackpot di Sarabanda, unico al momento a conquistare il montepremi della storica trasmissione che è tornata in palinsesto dopo quasi trent’anni

La rivoluzione profondamente voluta da Pier Silvio Berlusconi nel tentativo di scalzare RAI Uno dalla prima posizione negli ascolti di preserale e serale, ha lentamente portato ad alcuni risultati significativi.

Il ritorno di Sarabanda

Il dominio de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti è senza dubbio il colpo più sensazionale. Ma anche Sarabanda, che tra domenica sera chiuderà i battenti per lasciare spazio ad Avanti un altro che torna in palinsesto alle 18.45 – tutto sommato – ha fatto il suo.

Ascolti mai superiori a quelli di Eredità che poteva contare su un format consolidato, ma quasi sempre in linea con le aspettative, anche superiori ai due milioni tra il 20% e il 25% di share.

Un buon risultato che tuttavia non ha fatto cambiare idea al management delle reti del Biscione che avevano già stabilito che Sarabanda a fine agosto avrebbe chiuso i battenti. E anche se fino all’ultimo ha sperato in una estensione della messa in onda, Enrico Papi ne era al corrente e consapevole. I delicatissimi equilibri del palinsesto autunnale richiedono il calibro pesante: di qui il ritorno di Bonolis e Laurenti.

Sarabanda chiude con il botto

Ma intanto Sarabanda si toglie la soddisfazione di riconquistare la scena con timidissimo e garbato ragazzo di Savona appassionato di scacchi, di sport e di enigmistica e per questo soprannominato da Papi fin da subito Scacco Matto. In realtà si chiama Marco Briano, ha 26 anni, è originario di Savona, e diventa il primo campione della stagione di Sarabanda a portare a casa il montepremi, sbancando il jackpot di 126mila euro con l’en-plein nel gioco finale 7×30.

Un timido ragioniere: il percorso vincente di Marco Briano a Sarabanda

Marco è un ragioniere con la passione della musica, suona il pianoforte, ma lavora come revisore contabile in una società che si occupa di amministrazioni condominiali. Un campione umile e per nulla protagonista che ha vinto al suo terzo tentativo dopo essere andato vicinissimo alla posta per ben due volte, fallendo per dettagli infinitesimali.

La successione delle risposte di Marco Briano è stata strepitosa, in due secondi ha portato a casa il primo titolo, Con te Partirò, poi ha passato sul secondo, riconoscendo subito il brano (“è di Cher ma non voglio sbagliare il titolo”). Quindi uno dopo l’altro ha indovinato Ci vediamo a casa di Dolcenera, Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, Quello che non ho di Fabrizio De André, Quella carezza della sera dei New Trolls e Senza Nuvole di Alessandra Amoroso.

Era Believe di Cher

Con 12” da gestire Marco si ripresenta con gli occhi lucidi al secondo motivo che aveva passato. Bellissimo il momento in cui il giovane, profondamente legato alla sua famiglia, si diverte a ricostruire un dialogo con il nonno in dialetto savonese strettissimo. Poi passa una seconda volta e, con 7” sul cronometro va a indovinare anche Believe di Cher con due soli secondi prima della sirena.

Il pubblico esplode e il primo a congratularsi con lui è proprio il suo avversario, Simone Donini, rappresentante di Rimini. Inevitabili le lacrime…

A mente fredda il giorno dopo Marco dirà… “Sono felicissimo, ora ho i soldi per dare l’anticipo della mia prima casa…”. Ma tra i sogni segreti del campione c’è anche quello di una casa viaggiante: “Ho sempre sognato di andare in camper e seguire le tappe del tour de France…”

Il montepremi che gli arriverà in tasca è ingente, ma considerando le tasse sarà poco più della metà di quanto ha vinto. Potrebbe ancora raggranellare altri soldi: con 50mila euro ha sfiorato l’en-plein anche venerdì sera sbagliando un solo titolo.

Lo spunto social e il sogno del campione

Sui social è esplosa la reazione positiva a un campione che sembra davvero piacere a tutti per la sua umanità. A campeggiare commenti come “umile e sportivo” e “Se lo merita tutto” hanno accompagnato il ricordo di un personaggio che ha catturato il pubblico non solo per abilità, ma anche per personalità.

Un ottimo campione, senza tuttavia quella popolarità che aveva caratterizzato i campioni della prima era del game show, Gabriele Sbattella (l’Uomo Gatto) 75 volte campione ma senza portafoglio perché non vinse mai il montepremi, e Marco Manuelli, soprannominato Coccinella, 57 vittorie e una vincita record da un miliardo e 180 milioni di lire.

Il ritorno di Sarabanda: un successo televisivo

L’edizione del 2025 ha riportato Sarabanda nel preserale di Canale 5, proposto da Banijay Italia come format revival grazie anche a questa vittoria sembra poter puntare a una nuova recall…

“Siamo pronti, la gente ci ha dimostrato affetto e attenzione. Spero che questa non sia solo una bella passeggiata estiva” ha detto Enrico Papi che domenica sera saluterà il suo pubblico.

Poi si potrà parlare di bilancio per una trasmissione che pur con qualche eccesso e un paio di aspetto decisamente da rivedere ma senza mai cadere nel trash dei primi anni 2000, è riuscito a riportare al centro della scena un format ancora molto amato e popolarissimo.