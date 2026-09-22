Nuovo look per il TG3: logo aggiornato e veste grafica più moderna tra tv e social

Alle 19.00 del 21 settembre 2026 è cambiata ancora una volta la storia per il TG3. Il noto telegiornale scandisce il tempo e gli anni che passano anche grazie al rinnovo graduale della veste grafica. Il tg, dunque, ha scelto di rifarsi il look. Logo più aggiornato con colori brillanti e peculiarità ridotte all’essenziale. Less is more è il motto: una sottrazione grafica che serve a impattare maggiormente sull’occhio dell’utente medio.

I colori accesi spostano l’attenzione sui valori della testata giornalistica che si modificherà anche in ambito regionale. Le nuove tecnologie di cui dispone la Rai hanno permesso un cambiamento anche nella sigla di testa, con maggiori riferimenti – nel corso delle singole edizioni di giornata – alle piattaforme social che sono diventate fondamentali nel racconto quotidiano della realtà. Segnalazioni e servizi sono indicati, volendo, anche dagli utenti che possono mettersi – proprio grazie ai profili ufficiali – in contatto con la redazione centrale o gli altri distaccamenti in qualsiasi momento.

Il TG3 si rinnova: look più moderno negli studi tra grafiche e aggiornamenti

Il TG3 viaggia all’insegna della cooperazione e della collaborazione da sempre: a partire dalle rubriche del mattino fino all’ultima edizione della sera. Una scelta condivisa che sta facendo fortuna anche sul piano dell’Auditel. Lo spazio informativo di Raitre, nell’arco delle 24 ore, è tra i più seguiti. Anche per merito degli approfondimenti disponibili nelle finestre regionali.

Nuovo look per il #Tg3.

Dall'edizione delle 19.00 di domani, il Tg3 cambia logo e veste grafica: colori più luminosi, nuove tecnologie e richiami al mondo dell'informazione social. Un restyling per guardare al futuro, mantenendo salda l'identità e i valori della testata. pic.twitter.com/Vhigakk6t4 — Tg3 (@Tg3web) September 20, 2026

Un servizio d’informazione a 360 gradi. Più tecnologie, maggiore modernità all’insegna degli stessi valori. Salto di qualità che sta garantendo e scandendo una nuova epoca giornalistica con cui fare i conti. Il mondo cambia, ma il TG3 resta sempre a disposizione del suo pubblico e di chi ha voglia di informarsi.