Brignano come Salemme: il teatro torna sulla tv di Stato con “Bello di Mamma Rai”

La Rai unisce servizio pubblico e intrattenimento. Da sempre. La tv di Stato è un punto di riferimento per gli utenti che vedono, attraverso il piccolo schermo, il racconto nazional popolare ampliarsi. Informazione, spettacolo e racconto crossmediale all’interno di un’Italia che cambia. Non solo attraverso programmi televisivi, ma anche tramite performance teatrali. Uno dei punti di forza della Rai, nel suo passato, quando la televisione era ancora l’unico accentratore mediatico di portata rilevante assieme alla radio, è stato quello di portare il teatro in televisione.

La funzione non era soltanto quella di intrattenere un pubblico: c’era proprio un’esigenza educativa alla base. Gli spettacoli teatrali erano uno specchio sulla cultura dei tempi. Anche le performance più comiche stimolavano la mente e il dibattito attraverso suggestioni ed emozioni. Il palcoscenico prevede una consapevolezza diversa. I tempi non sono stretti come quelli della televisione e, talvolta, la lentezza portata alla ribalta è segno di riflessione, attenzione e analisi.

Enrico Brignano e il teatro in tv

Il pubblico vede uno spettacolo e immagina, si emoziona, pensa, riflette e tira le somme. Per questo la Rai, in tempi non sospetti, trasmetteva le commedie di Eduardo De Filippo. Poi ha cominciato con gli speciali su Totò e successivamente ha proposto Gassmann e Proietti. Vedere in tv uno spettacolo teatrale è come un balsamo per l’anima e il Servizio Pubblico (con la maiuscola quando sottintende Rai) deve offrire anche questo.

Nell’epoca della post verità, cioè quel che stiamo vivendo oggi, avere a che fare con il teatro diventa fondamentale. L’immediatezza contrapposta al valore sacro del palcoscenico. C’è meno spazio, rispetto al passato, per via di palinsesti più densi, ma è ancora possibile concedere certi lussi al consumatore. L’abbonato Rai, recentemente, è tornato a teatro attraverso il piccolo schermo con le commedie di Vincenzo Salemme. Solitamente vengono trasmesse sotto Natale e in estate, l’ultima – in ordine di tempo – Ogni Promessa è Debito ha riscontrato un successo di pubblico sempre crescente.

“Bello di Mamma Rai” in prima serata

Ora tocca a Enrico Brignano: il suo ultimo spettacolo si chiama “Bello di Mamma”. Dopo aver toccato i principali teatri italiani, arriva in televisione con il titolo leggermente modificato: “Bello di Mamma Rai”. Una sottolineatura che dimostra il filo rosso che lega teatro e tv. Brignano si affida alla televisione pubblica per consentire anche a tutti coloro che non hanno potuto acquistare un biglietto di vedere una performance divertente, emozionante. In una parola: coinvolgente.

Il piccolo schermo torna a essere un evento grazie agli spettacoli dal vivo. Motivo di analisi e discussione in tempi di streaming e piattaforme: l’idea che una famiglia torni sul divano, unita, per godere di intrattenimento qualitativamente alto è quel che muove la Rai e gli addetti ai lavori nell’arco di queste iniziative specifiche.

Quando e dove vederlo

Brignano torna in Rai, con il suo spettacolo, sabato 26 Settembre 2026 alle ore 21.30. Su Raiuno. Salemme inaugura il periodo natalizio, mentre il collega accoglie l’autunno tra una risata e qualche emozione. La Rai comincia a tirare su il sipario verso una stagione da protagonista tra palco e telecamere.