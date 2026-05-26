Roland Garros 2026: non solo Jannik Sinner | Attesissimo il secondo slam della stagione

C’era grandissima attesa per Jannik Sinner al Roland Garros 2026 vittorioso nel peak time serale contro il francese Clément Tabur, una wild card. La Coppa dei Moschettieri è l’unico Slam mancante nella sua bacheca. Alcaraz assente per infortunio. Tutto su dove vedere il torneo in TV e streaming.

Non c’è alcun dubbio che Jannik Sinner arrivi al Roland Garros 2026 nella posizione più favorevole della sua carriera. Numero uno del mondo, reduce dal titolo di campione degli Internazionali d’Italia — dove ha completato il Career Golden Masters diventando il secondo tennista nella storia dopo Nadal a vincere tutti e tre i Masters 1000 sulla terra — oltre che il primo italiano dopo Adriano Panatta a vincere al Foro Italico.

Sinner alla corte di Parigi

A Parigi Jannik Sinner attualmente è il superfavorito: anche per via dell’assenza di Carlos Alcaraz, fuori causa per un infortunio al polso.

La Coppa dei Moschettieri è l’unico trofeo Slam che ancora manca alla sua bacheca. Vincerla significherebbe completare il Career Grand Slam, un traguardo che nel tennis maschile italiano manca dal 1976, quando sempre Adriano Panatta vinse proprio a Parigi.

L’esordio era fissato per oggi in serata. L’avversario al primo turno è Clément Tabur, wild card francese numero 165 del mondo, alla sua seconda presenza in un tabellone principale Slam. Per Sinner è il primo confronto in carriera con il transalpino.

La squadra italiana al Roland Garros

Sinner ha chiuso la terza giornata di tabellone battendo in tre set Tabur (6-1 6-3 6-4) in poco più di due ore con qualche sofferenza nel terzo set. Ora per lui c’è l’argentino Juan Manuel Cerundolo, #56 del ranking ATP, anche lui vittorioso in tre set contro il britannico Fearnley.

In un caldo infernale, temperature mai così alte al Roland Garros con punte fino ai 37°, in ambito maschile sono certi dell’accesso al secondo turno sono anche Paolo Darderi, vittorioso in serata su Ofner che ora affronterà l’argentino Comesana, Matteo Berrettini, che giocherà contro il francese Rinderknech, Matteo Arnaldi, abbinato giovedì al greco Tsitsipas, e Flavio Cobolli, attualmente #10 del seeding, che ha superato in un derby azzurro in tre set Pellegrino. Prossimo avversario il cinese Wu. Domani toccherà a Cinà contro l’olandese De Jong, e a Sonego, che inizierà il tabellone contro l’americano Paul, #24 del tabellone.

Nel tabellone femminile passa al secondo turno solo Jasmine Paolini che batte l’ucraina Yastremska. Fuori al primo turno sia Lucia Bronzetti che Elena Cocciaretto.

Dove vedere il Roland Garros 2026 in TV e streaming

Una nota importante per chi cercava il torneo su Sky: il Roland Garros 2026 non è disponibile su Sky. Dopo la rottura tra Sky e Warner Bros Discovery, i diritti dell’Open di Francia sono passati in esclusiva all’universo Eurosport. Tutte le partite — comprese quelle di Sinner — sono trasmesse sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, accessibili attraverso HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Se Sinner o un altro italiano dovesse raggiungere la semifinale o la finale, non è da escludere una trasmissione in chiaro sul Nove, canale free del gruppo Warner Bros Discovery ripetendo una consuetudine che il canale in chiaro del gruppo aveva aperto nel 2016 in occasione della finale tutta italiana di Flushing Meadows tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

La finale maschile è in programma domenica 7 giugno.

Il contesto: perché questa edizione conta più delle altre

Il Roland Garros 2026 è il secondo Slam stagionale e l’appuntamento più importante dell’anno sulla terra battuta. Sinner ha perso la finale della scorsa edizione contro Alcaraz — oggi assente — e torna a Parigi con un obiettivo molto chiaro. Il montepremi è il più alto nella storia del torneo: 61.723.000 euro complessivi, con un aumento del 9,53% rispetto al 2025.

Il torneo si svolgerà fino al 7 giugno 2026 sui campi in terra rossa dello Stade Roland Garros, a Parigi.