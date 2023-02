La divulgazione scientifica torna protagonista del sabato sera di Raitre, con l’edizione 2023 di Sapiens-Un solo pianeta, il programma di e con Mario Tozzi che affronta tematiche legate all’ambiente ed alla cura della Terra. Pronti a scoprire nuove storie legate al nostro pianeta? Proseguite nella lettura!

Sapiens – Un solo pianeta 2023, puntate

Prima puntata, 18 febbraio 2023

“La nostra Amazzonia”

Nella puntata di esordio della nuova edizione Mario Tozzi riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino, per analizzare, attraverso un esempio più vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia. La famosa bonifica, durata oltre 10 anni per la quale furono impiegate ben 18.548.000 giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato – dal punto di vista ambientale – il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico intervento in Europa: un intervento che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamento di bestiame. La foresta planiziale dell’Agro Pontino infatti era la nostra Amazzonia ma la bonifica storicamente attribuita al periodo fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita.

Sapiens- Un solo pianeta 2023, quando va in onda?

La sesta edizione del programma va in onda a partire da sabato 18 febbraio 2023, alle 21:45, su Raitre. Torna così ad occupare la serata del sabato, che le era già stata assegnata nelle edizioni scorse.

Sapiens – Un solo pianeta, il programma

Nato nel 2019, il programma punta a sensibilizzare il pubblico sui temi d’attualità legati alla cura ed al rispetto del nostro pianeta, con interviste e reportage che raccontano ed illustrano alcuni argomenti legati al rapporto tra l’uomo e la natura.

Il titolo stesso del programma ricorda la connessione tra le specie umana (con riferimento all’Homo Sapiens) ed il pianeta Terra, l’unico a nostra disposizione e di cui, quindi, dovremmo avere più cura e rispetto.

Sapiens – Un solo pianeta è un programma di Rai Cultura, di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli. La Regia è di Luca Lepone. Produttore esecutivo è Valentina Valore.

Sapiens – Un solo pianeta 2023, quante puntate sono?

Gli episodi di questa edizione dovrebbero essere cinque, come le edizioni precedenti. L’ultima puntata della sesta edizione, quindi, dovrebbe andare in onda il 18 marzo.

Sapiens – Un solo pianeta 2023, conduttore

Il programma è ideato e condotto da Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, al lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. La sua carriera in televisione è principalmente legata alla Rai, anche se nel 2009 ha partecipato a La Gaia Scienza, su La 7.

In particolare, è noto al pubblico di Raitre per aver collaborato a numerose trasmissioni del canale, come Geo, e per aver condotto Gaia-Il pianeta che vive e Terzo pianeta. Attualmente, fa anche parte del cast di Kilimangiaro.

Sapiens – Un solo pianeta su Youtube

Purtroppo, le puntate integrali del programma non sono disponibili su Youtube, dove invece si possono trovare alcuni spezzoni della trasmissione, sul canale ufficiale della Rai.

Sapiens – Un solo pianeta 2023 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda del programma su Raitre, è possibile vedere Sapiens in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione, su cui è possibile rivedere le edizioni precedenti.