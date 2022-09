Kilimangiaro è un programma documentaristico, dedicato ai viaggi e all’ambiente, condotto da Camila Raznovich, in onda su Rai 3.

A partire da ottobre 2022, andrà in onda la dodicesima edizione del programma.

Anche in quest’edizione, il programma di Rai 3 porterà i telespettatori alla scoperta dei luoghi più belli e, in alcuni casi, poco conosciuti del pianeta, attraverso filmati e ospiti in studio.

Tra le novità di questa stagione, ci sarà una finestra dedicata alle manifestazioni da non perdere in tutto il mondo come festival, mostre e grandi eventi.

Per quanto riguarda il desk dei viaggiatori, invece, le autrici Floriana Pastore e Maria Iodice, visiteranno l’Italia in prima persona e sveleranno posti da record riguardanti ogni angolo della Terra.

La redazione del programma, inoltre, sarà in collegamento con viaggiatori da ogni parte del mondo che racconteranno, praticamente in tempo reale, le loro avventure.

Il geologo Mario Tozzi, invece, si occuperà dei cambiamenti climatici.

Kilimangiaro è un programma prodotto da Rai Cultura e scritto da Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti e Claudia Tofani. La regia è di Andrea Dorigo.

Quando inizia Kilimangiaro su Rai 3?

La nuova edizione del programma andrà in onda su Rai 3 a partire da domenica 2 ottobre 2022, alle ore 17, ogni domenica pomeriggio.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove si potrà rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Kilimangiaro 2022:23, anticipazioni puntate: chi sono gli ospiti

Kilimangiaro, 1° ottobre 2022: prima puntata

Nella prima puntata, Camila Raznovich porterà i telespettatori alla scoperta di Buenos Aires, documenterà un viaggio a cavallo in Giordania e racconterà uno dei paesaggi più romantici della Bretagna.

Gli ospiti della puntata saranno le ragazze della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato e il regista Gianfranco Rosi, che parlerà del suo ultimo film dedicato ai viaggi di Papa Francesco.

Chi conduce Kilimangiaro 2022-23?

La dodicesima edizione del programma sarà condotta da Camila Raznovich che sarà al timone della trasmissione per la nona edizione consecutiva.

Camila Raznovich ha condotto anche tanti spin-off del programma come Il borgo dei borghi, Kilimangiaro Magazine, Kilimangiaro – Summer Nights, Di borgo in borgo, Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata e Kilimangiaro Estate.