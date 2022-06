La sua stagione “ordinaria”, quella in onda di domenica pomeriggio, si è conclusa ad aprile, ma per il programma documentaristico dedicato ai viaggi di Raitre gli appuntamenti non sono ancora finiti. Kilimangiaro Estate 2022 è infatti l’appuntamento in onda in prima serata che, proprio come nella sua versione pomeridiana, propone documentari, cartoline ed intervista ospiti su temi legati al mondo, alla natura ed alla scienza. Pronti a viaggiare stando comodamente a casa? Proseguite nella lettura!

Kilimangiaro Estate 2022, puntate

Prima puntata, 19 giugno 2022

Nella prima puntata, sono proposti documentari sulla Ruta dei Laghi della Patagonia, sul Madagascar e sulla Cina “on the road”. Il primo ospite della serata è il grande Vittorio Storaro, direttore della fotografia vincitore di tre premi Oscar, che racconterà il viaggio di una vita al fianco di Bernardo Bertolucci. Inoltre, la biologa Barbara Mazzolai mostra dei robot ispirati alle piante che da queste imparano i comportamenti. Camila Raznovich mette insieme una “Strana Coppia”, un dialogo tra due eccellenze di due mondi che apparentemente non hanno nulla in comune. Nel primo appuntamento lo scultore di fama internazionale Jago e l’astrofisico Luca Perri esplorano il legame profondo che esiste tra arte e scienza. Al desk dei viaggiatori, Floriana Pastore e Maria Iodice visitano le cascate del Rio Verde tra Abruzzo e Molise.

Kilimangiaro Estate 2022, quando va in onda

La versione estiva del programma va in onda di domenica sera, a partire dal 19 giugno 2022, alle 21:20.

Kilimangiaro Estate 2022, quante puntate sono?

Secondo Rai Pubblicità, le puntate del programma dovrebbero essere dieci, in onda sempre la domenica. L’ultima puntata, quindi, dovrebbe andare in onda il 21 agosto.

Kilimangiaro Estate 2022, la conduttrice

Al timone del programma resta saldamente Camila Raznovich, che conduce anche la versione invernale di Kilimangiaro da ormai otto anni. Raznovich conduce anche gli spin-off del programma, ovvero quello dedicato ad Il Borgo dei Borghi ed, in passato, Ogni cosa è illuminata, sempre in prima serata.

Kilimangiaro Estate 2022, cast

Oltre agli ospiti che si alternano durante le puntate, al desk dei viaggiatori debuttano le autrici Floriana Pastore e Maria Iodice, che svelano posti poco noti dai quattro angoli della terra e visitano e fanno delle esperienze in prima persona in Italia: dal ponte tibetano più lungo del mondo in Basilicata, al Whale Watching in Liguria.

Kilimangiaro Estate 2022, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro Estate 2022 durante la sua messa in onda su Raitre, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.