Torna anche quest’anno la sfida tra i Borghi italiani più belli organizzata da Kilimangiaro, un pretesto per far conoscere ai telespettatori tutte le bellezze racchiuse nei piccoli Comuni italiani da Nord a Sud. Il Borgo dei Borghi 2022, la cui serata finale va in onda domenica 17 aprile alle 21:20 su Raitre, si propone infatti non solo di eleggere il paese vincitore di questa edizione tra i venti candidati, ma anche di proporre al pubblico una serata alla scoperta di numerose realtà che meritano di essere visitate ed apprezzate, sotto la sapiente guida del team di Kilimangiaro. Siete pronti a viaggiare nel Bel Paese? Allora proseguite nella lettura!

Il Borgo dei Borghi 2022, i partecipanti

Sono venti i borghi finalisti di questa edizione, uno per ogni regione italiana. La sfida, quindi, riguarda tutto lo Stivale, permettendo così ad ogni regione di poter tifare per il “proprio” borgo affinché vinca il titolo di Borgo dei Borghi. Ecco quali sono i venti finalisti dell’edizione 2022:

Navelli (L’aquila) – (Abruzzo)

Pietragalla (Potenza) – (Basilicata)

Oriolo (Cosenza) – (Calabria)

Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli) – (Campania)

Compiano (Parma) – (Emilia-Romagna)

Clauiano (Udine) – (Friuli-Venezia Giulia)

Ventotene (Latina) – (Lazio)

Millesimo (Savona) – (Liguria)

Tremezzo (Como) – (Lombardia)

Pergola (Pesaro-Urbino) – (Marche)

Riccia (Campobasso) – (Molise)

Varallo (Vercelli) – (Piemonte)

Vico Del Gargano (Foggia) – (Puglia)

Cabras (Oristano) – (Sardegna)

Sutera (Caltanissetta) – (Sicilia)

Castelfranco Piandiscò (Arezzo) – (Toscana)

Levico Terme (Trento) – (Trentino-Alto Adige)

Trevi (Perugia) – (Umbria)

Verres (Aosta) – (Valle D’aosta)

Soave (Verona) – (Veneto)

Il Borgo dei Borghi 2022, come si vota?

Le votazioni da parte del pubblico sono cominciate il 13 marzo 2022 e si sono concluse il 3 aprile, tramite il sito ufficiale dell’iniziativa. Quindi, durante la serata finale in cui viene proclamato il vincitore, non è possibile esprimere il proprio voto. Il regolamento prevede anche la presenza di una giuria di esperti, composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

Il Borgo dei Borghi 2022 in Kilimangiaro

L’iniziativa da anni fa parte del programma di Raitre Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich che, nel corso delle sue puntate domenicali che precedono la serata finale, presenta al pubblico tutti i borghi finalisti con delle clip apposite. A questo link si possono vedere tutti i video dei Borghi in gara.

Il Borgo dei Borghi, vincitori

In passato, la manifestazione ha premiato numerosi borghi italiani, che ora possono fregiarsi del titolo di “Borgo dei Borghi”. Dal 2014 ad oggi, la Regione che ha vinto il numero maggiore di volte è stata la Sicilia, con quattro vittorie, di cui tre consecutive.

2014-Gangi (Palermo, Sicilia)

2015-Montalbano Elicona (Messina, Sicilia)

2016-Sambuca di Sicilia (Agrigento, Sicilia)

2017-Venzone (Udine, Friuli-Venezia Giulia)

2018 (primavera)-Gradara (Pesaro-Urbino, Marche)

2018 (autunno)-Petralia Soprana (Palermo, Sicilia)

2019-Bobbio (Piacenza, Emilia Romagna)

2020/2021-Tropea (Vibo Valentia, Calabria)

Il Borgo dei Borghi 2022, come vederlo?

E’ possibile vedere Il Borgo dei Borghi 2022 durante la sua messa in onda televisiva su Raitre, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Kilimangiaro, che ospita l’iniziativa.