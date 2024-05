Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 17 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 maggio (puntata 6450): Raffaele farà i conti con i propri sensi di colpa

Roberto si sfoga con Raffaele

Raffaele (Patrizio Rispo) dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa e Damiano (Luigi Miele) realizzerà che, nonostante tutto, Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) resteranno sempre una famiglia. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, ha visto Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) entrare nello studio di Niko (Luca Turco) e, non riuscendo ad avere la meglio su di loro, sfogherà la propria rabbia su Raffaele.

L’incontro di Michele e Filippo con Viviana Melluso

L’intensa testimonianza di Viviana Melluso (Margherita Di Sarno), che ha visto sua figlia cadere nell’incubo dell’anoressia a causa dei social, lascerà segni profondi sia in Filippo (Michelangelo Tommaso) che in Michele (Alberto Rossi). Alla fine di questo incontro, entrambi apprezzeranno ancora di più il valore dei loro affetti.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.